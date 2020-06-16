限聚令將屆滿　籃球場封框近3個月　或有解封希望

康文署在上月10日宣布重開部分康樂設施，惟籃球場「一封再封」，解封無期。新冠肺炎又再過一個月，限聚令將於本周四（18日）屆滿，籃球人或有一絲希望。

雖然沙田瀝源邨祿泉樓的病例是近期抗疫的「程咬金」，但政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，在電台節目中表示未有跡象擴散出社區。海洋公園重開，書展也在下月舉辦，他認為限聚令可以可以考慮重開球場讓市民做運動。

戶外籃球場自3月28日封場至今仍未有解封的消息。（網上圖片）

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港協暨奧委會副會長霍啟剛隨後亦在Facebook專頁上載街場照，並指「政府限聚令已經逐步放寬，相信戶內外運動場好快就會重新開放俾大家！」難道話有玄機？

上月初不少免費戶外康樂設施率先重開，包括運動場的跑道（只限緩步跑活動）、健身設施、卵石徑、單車設施、羽毛球場、網球場等等。

許樹昌在電台節目中表示可以考慮重開球場讓市民做運動。（資料圖片/盧翊銘攝）

街場的熱鬧已經多月不見，不少籃球人都四出找尋場地做運動。（張倩儀攝）

康文署再於月尾重開公眾游泳池（只限部分泳池設施如主池、副池等）、舞蹈室／活動室、健身室、運動攀登設施、、水上活動中心等等。惟籃球場自3月28日「封框」至今仍未有消息重開。

未知許樹昌一言是否就代表籃球有解封有望？（張倩儀攝）

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