【新冠肺炎】激磅40磅備戰仍不敵病毒　祖傑確診勢延遲返美歸隊

NBA賽季停擺逾3個月後，早前聯盟宣布將於美國時間7月30日於奧蘭多迪士尼園區復賽。惟賽季尚未重啟，已經再次傳出NBA確診新冠肺炎的消息，除了太陽已有2名確診球員外，今天再被外傳爆出金塊球星祖傑（Nikola Jokic）一周前已於塞爾維亞確診，期間他曾接觸另一確診者、網球「世界一哥」祖高域（Novak Djokovic）。

祖高域近日籌辦巡迴表演賽，首站在塞爾維亞首都貝爾格萊德舉行，第二站則在克羅地亞的扎達爾上演。不過由於保加利亞球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）周日確診新冠肺炎，賽事腰斬，所有球手接受病毒檢測。隨後參賽的克羅米亞球手哥歷（Borna Coric）及塞爾維亞球手杜洛伊基（Viktor Troicki）相繼中招。賽事搞手祖高域沒有接受病毒測試之下，於周日趕回貝爾格萊德，最終在周二（23日）發聲明表示已確診。

祖高域昨日發聲明與妻子雙雙確診新冠肺炎。（Getty Images）

3名參賽球手確診新冠肺炎：

祖高域確診消息震驚體育界，令到人心惶惶，隨後外媒爆出目前在塞爾維亞、效力金塊的祖傑在病毒檢測中呈陽性反應。祖傑與祖高域早於6月11日曾於貝爾格萊德一場籃球紀念賽中碰面，期間雙方並未有佩戴口罩密切接觸。

著名ESPN記者報道祖傑在新冠肺炎病毒檢測中呈陽性反應。（Twitter截圖）

據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報道，祖傑在雖然對病毒呈陽性反應，不過直到目前為止仍未出現任何症狀。根據聯盟規定，祖傑於未來一周需要複檢，並於24小時內兩次檢測結果達陰性反應，才能取得返美的申請許可。至於返美後，祖傑仍需接受心臟的檢查，並再次進行病毒檢測。

祖傑與祖高域在一場籃球紀念賽中接觸，彼此沒有佩戴口罩，且近距離接觸。（網上圖片）

金塊今季可說是禍不單行，先是教練米高馬龍（Mike Malone）曾於3月賽季停擺時確診並痊癒，現在再有祖傑染病消息，勢必打亂他們的備戰計劃。目前金塊以43勝22敗戰績位列西岸第3名，其於聯盟22隊復賽計劃之中。

在賽季停擺期間，祖傑激減40磅，從過往的肥仔變成精實球員，盼增強威脅能力，可惜染病或影響他的備戰計劃。（instagram截圖）

金塊教練米高馬龍早前透露自己曾經確診，並已經康復。（Getty Images）

復賽計劃中的22支隊伍（按圖放大）：