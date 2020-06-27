【NBA】復賽賽程公布兩周打完88場　湖人首兩仗遇快艇速龍

NBA因新冠肺炎在美國擴散，已暫停3個月。賽會經過商討與縮減球隊後，宣布餘下88場常規賽將於兩星期內舉行，並公布賽程。 賽事將會於美國時間7月30日重燃戰火，重開之日即有「洛杉磯打吡」上演。有「大帝」勒邦占士（LeBron James）坐鎮的湖人面臨重大考驗，應付打吡後的一仗，將要面對衛冕冠軍速龍。

NBA官方公布，88場常規賽將於7月30日至8月14日，在奧蘭多迪士尼園區內上演，部分日子最多一天有7場賽事上演。

NBA常規賽最新賽程（按圖放大）

重開日安排兩場賽事，由爵士對塘鵝打頭陣，快艇則會在尾場與湖人上演「洛城打吡」。賽季暫停前戰績最佳的公鹿會於翌日對戰塞爾特人。速龍的首仗在8月1日舉行，對手是應付打吡後的湖人。

賽季於7月30日重開，首天已有「大帝」上陣，演出洛杉磯打吡。（Getty Images）

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+ 6 + 5 + 4

參賽的22隊各有8場賽事，將於8月13、14日完成最後一仗。若然東、西岸第8位之爭出現同分，附加戰將於15、16日舉行。季後賽首圈將緊接在17日展開。

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復賽計劃中的22支隊伍（按圖放大）：

+ 18 + 17 + 16

各支參賽球隊近日已返回練習場備戰，接受檢測便難免收到壞消息。NBA公布首輪病毒檢測結果，302人之中有16名球員呈陽性反應。NBA沒有披露身份，惟日前帝王的柏加（Jabari Parker）、畢地希特（Buddy Hield）、連恩（Alex Len）溜馬的柏格登（Malcolm Brogdon）及金塊的祖傑（Nikola Jokic）已確診。NBA總裁施華（Adam Silver）指結果大概在預期之內，而且「中招」者病情輕微。NBA與球員協會表示一直保持聯絡，認為現時情况良好。