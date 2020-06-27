【本地籃球】工商盃中斷半年後復賽　籃總：暫停開放觀眾席

2020年的體壇停擺多時，從學界到聯賽無一倖免，加上政府推行限聚令，康文署關閉豁下場地，連街場都被迫「封框」。 幸好，繼6月20日籃球場重開後，本地籃球再迎來新消息。

香港籃球總會日前在官網更新工商盃賽程，7月13日開始「重啟」餘下的工商盃賽事。今屆工商盃去年12年開鑼，但因新冠肺炎疫情，1月下旬開始者暫停，相隔半年後終於重開，工商盃也是各隊復操後的首個賽事。

8支女子甲組球隊來季將「再」戰工商盃。（張倩儀攝/資料圖片）

工商盃以往被視為銀牌賽和聯賽前的「熱身賽」，大部分球隊都以新陣容示人，雖然大多到後期仍有人腳變動，但可算是一次「夾波」試陣的機會。今屆參賽甲一球隊包括永倫、滿貫、遊協、安保漢友、標準福建、南青、崇德飛鷹及新升班的建龍飛馬，反隊均角逐男子16歲以上組別；女子組方面，來季的8支甲組球隊均會出戰16歲以上組別賽事。

甲一球隊方面，南華及東方龍獅未有參賽。（張倩儀攝/資料圖片）

工商盃1月暫停之時，仍處分組賽和複賽階段，7月13日重啟賽事後，最具「睇頭」的男女子組16歲以上決賽，將於8月16日上演，屆時將由原定的修頓室內場移師石硤尾公園體育館。

男子組焦點參賽球隊：

+ 5 + 4 + 3

女子組焦點參賽球隊：

+ 7 + 6 + 5