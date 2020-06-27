【邨JUMP！】彩雲騎士30分大勝 榮登首屆屋邨聯賽王座

《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃冠軍出爐，經過為期半年的訓練及多輪對賽後，彩雲邨代表彩雲騎士終以111:81大勝明德勇士，榮登首屆王座。

是日賽事先由季軍戰開始，由安定邨代表安定猛牛對長康邨的長康飛龍。安定猛牛開局明顯緊張，長康飛龍速速領先20：12。第二節安定猛牛嘗試採取主動，惟長康飛龍的命中率甚高，加上曾信棋及余宇琛的快攻成為了對手進攻的威脅。長康飛龍以58：38 完半場，易邊後更拉開20分的差距。最後，長康飛龍以101：81大勝安定猛牛，奪得季軍。

安定猛牛嘗試採取主動，惟長康飛龍的命中率甚高。（梁鵬威攝）

安定猛牛開局明顯緊張，遭對手長康飛龍速速領先20：12。（梁鵬威攝）

+ 4 + 3 + 2

賽事焦點的冠軍戰緊接上演，由彩雲騎士面對明德勇士。開局節奏明快，有身高優勢的彩雲騎士先開紀錄，當中李昀洋及李寶希頻頻於籃底得手。明德勇士未能好好把握罰球，中距離亦先後失誤，對手因而先以24：19領先首節。第二節明德勇士的進攻依然被動，多次被彩雲騎士突破，後者並保持51：40優勢進入下半場。

有身高優勢的彩雲騎士先開紀錄。（梁鵬威攝）

彩雲騎士第三節初段已拉開20分，即使明德勇士的徐煒鋒及陳力華先後以三分嘗試收窄差距，但亦未能扭轉劣勢。彩雲尾節未有鬆懈，多次嘗試中及長距離投射得手，進攻非常流暢，多次突破明德勇士的防守。最終彩雲騎士以111：78大勝明德勇士奪冠。

彩雲騎士的隊長兼隊內最有價值球員李玉龍賽後顯得十分興奮：「與隊友們努力了這麼多個月，打了這麼多場比賽，一齊努力然後成功，原來是這樣開心。」他直言隊伍一直都被外間「睇死」，最終能以實力去證明亦非常高興，因此非常感激教練對球隊的耐性。李玉龍又指，參加今次的計劃之前一直都只是打街場，感覺遠遠比不上打比賽：「平時打街場都只打半場，只打21分；現在這些比賽除了打足全場、每節打12分鐘，更採取停錶制，所以『難打過平時街場』。」

第二節明德勇士的進攻依然被動，多次被彩雲騎士突破。（梁鵬威攝）

+ 11 + 10 + 9

彩雲騎士的教練黃偉琪，賽後亦十分感動，特別感激球員們的轉變。看到球員由不懂處理情緒亦調皮，變成今天能沉着應戰更勇奪冠軍，黃偉琪直指球隊表現值100分：「今場是他們最集中的一場，更將負能量轉化為自己的動力。」黃偉琪再道，今次計劃是一個機會讓基層學生踏上更大的舞台，「這群學生初期被其他人批評、取笑打波的品德，是一班壞男孩，但最後亦以最好的態度得到冠軍，亦在這平台肯定到自己的才能」。