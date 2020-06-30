【NBA】湖人有球員拒復賽　傳將簽約J.R.史密夫救急

NBA定於美國時間7月30日於奧蘭多迪士尼園區重啟賽季，惟近日帝王、網隊陸續出現確診個案。部分球員如湖人的艾菲利巴特利（Avery Bradley）憂慮疫情仍未受控，婉拒參加復賽。 湖人一直物色球員頂替，最近傳出球隊將與自由球員J.R.史密夫（J.R. Smith）簽約至季尾，大家有望看到勒邦占士（LeBron James）與「帶刀侍衛」J.R. 史密夫再次合作。

新冠肺炎疫情席捲全球，甚至有NBA球員確診而停擺至今近16周。聯盟眼看疫情開始有緩和跡象，上月開始籌備復賽，早前得到董事會及球員工會同意重啟球賽的安排。正當復賽正如箭在弦，可惜再度爆發第二波感染疫情。帝王、網隊、溜馬均有球員先後於病毒測試中呈陽性反應，令復賽添上不穩定變數。

迪安帝佐敦（DeAndre Jordan）確診新冠肺炎。（Getty Images）

NBA球員最近確診個案（按圖放大）：

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基於憂慮疫情尚未受控，部分球員如艾菲利巴特利、拓荒者的阿里沙（Trevor Ariza）、巫師的貝頓斯（Davis Bertans）已確定不參與復賽。由於球員能夠行使不參賽的權利，球會要在美國時間7月1日確定最終參賽名單，故此受影響球隊急於自由球員市場尋找補強力量。

艾菲利巴特利決定不復賽，今季他場均8.6分、2.3個籃板、1.3次助攻。（Getty Images）

近日外媒不斷傳出湖人正計劃簽下J.R.史密夫至本賽季結束，雙方傾談到最後階段。據悉湖人目前正商討合約最後細節，相信過程亦不會遇上阻礙，J.R.史密夫亦終於如願重返NBA，與前騎士隊友占士再次合作。

JR史密夫今季回復自由身，至今仍未「落班」。（Getty Images）

現年34歲的JR史密夫於去年7月16日被騎士辭退後，卻未有到歐洲或CBA尋求發展機會，一直等待再踏上NBA賽場的機會。J.R.史密夫的三分球能力不俗，可惜他「彪炳」的戰績令球隊卻步，說的是他那「神經刀」的作風。最有名的一次不得不提到他在於2018年總決賽Game 1「出圈」事跡，直至現在依然不時被球迷提起。

JR史密夫的三分球能力不俗。（Getty Images）

JR史密夫場內場外「神經」事跡（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

當年賽事只剩最後4.7秒，只要騎士的佐治希爾（George Hill）兩罰全中就能反先，但只中一球；搶得籃板的JR史密夫竟在這時刻放棄上籃，並帶出三分線外重新組織，最終雙方需進入加時，並以10分之差落敗。賽後這件「出圈事件」和當時勒邦占士震驚的樣子，也成為了眾人的話題。希望J.R.史密夫今次重返NBA要「生生性性」，不要再突如其來「神經刀」上身。

2018年NBA總冠軍Game 1「出圈」這一幕成為了全球籃球迷的笑柄，令大家「津津樂道」至今。（Getty Image）

重溫2018年JR史密夫「空白4.7秒」：