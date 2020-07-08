【Red Bull Half Court】三人籃球賽接受報名　賽事轉戰屋邨街場

籃球街場解封可能是近日來發生最好的事，好事成雙，街場除了可以「跟隊」，還可以打比賽！Red Bull Half Court 3人籃球賽疫後回歸，讓大家多一個機會善用暑假。

今年Red Bull Half Court 3人籃球賽，延續去年在長洲舉辦的Red Bull Reign戰火，不同的是今年重返市區，選址在不同地區的屋邨「打卡熱點」開打。

男子組名額共58隊，將於8月1、15日進行初賽，其中最佳成績的24隊會與女子組8隊於8月23日出戰決賽，爭奪新一屆冠軍。

去年RedBull三人籃球選址長洲，甚獲好評。（張倩儀攝）

Red Bull Half Court 3人籃球賽賽制FIBA為基礎：每場賽事最高21分，法定時間為10分鐘，先取21分或在法定時間中取得較高分者勝出。

3人籃球除了要求球員的技術，更是體能、意志力、隊友默契的考驗。

去年香港區冠軍出戰加拿大全球總決賽，女子組勇奪亞軍。（張倩儀攝）

說到Red Bull比賽，自然會想起曾多次代表香港出賽的「老臣子」卓婷，因疫情的影響她和大家一樣「餓波」多時，聽到有比賽打，實在期待，「很久都沒有打三打三比賽，上一次已經是加拿大Red Bull，本來還在想今年疫情不知還會有甚麼比賽，這是我其中一個很期待的賽事。」

從Queen Of The Rock到三人籃球賽事，卓婷笑言今年反而是一大挑戰：「因為本身自己今年都轉了球隊，加上今年有一個全新的組合。」

作為RedBull賽事的「老臣子」卓婷笑說今年多了一點新衝擊。（張倩儀攝）

去年卓婷夥拍李祉均、陳偉萍和王家怡在Red Bull Reign中登上后座並出戰全球總決賽，可惜不敵東道主加拿大，屈居亞軍。

今年她們各自有隊友，為賽事和卓婷本人都加添一份新鮮感：「今年我和祉均分開（隊），也是一個很大的挑戰，大家都會想贏，但更過程都很重要。」提起「冧莊」，卓婷表示可以的話固然是好事，「我和隊友都有共同目標，有信心。」

李祉均與卓婷今年各自組隊，為賽事多添一份刺激。（張倩儀攝）

陣容配搭是賽事的重點，另外移師到新場地也滿足大家的眼球。卓婷和李祉均等部分球員早已親自踏足新場地，和去年的長洲北帝廟前一樣，都別有一番風味。

「去年去長洲，在北帝廟前打球還真是第一次。去年的球場比較傳統，今年則較年輕化一點，都是一些活化球場，就像啟業場內會有很多口號象徵香港，選址屋邨也可以充分代表香港。」

甚有香港街頭籃球風味的Red Bull Half Court 3人籃球賽香港區預賽已經接受報名，截止日期7月24日，夏日炎炎正好「打街場」。

值得留意的是，近日本港再次出現多宗新冠肺炎確診個案，食物及衞生局局長陳肇始在7月7日晚上7時30分就最新防控措施會見記者，並指將在7月16日前再檢視群組人數限制措施。這或意味康文署有機會將再關閉轄下的戶外免費康樂設施。

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