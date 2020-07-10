【NBA熱話】咖喱仔即將參與「復賽」　仲同拳手對打結果速被擊倒

NBA將於美國時間7月30日於奧蘭多迪士尼園區復賽，22支球隊亦於今天進駐園區，相繼接受病毒檢測及隔離。正當一方面準備重啟賽季如火如荼，無緣復賽的勇士隊現已提早放暑假，不過陣中球星居里（Stephen Curry）未有鬆懈，並積極備戰，說的是高爾夫球名人賽。

聯盟上月決定7月尾於奧蘭多迪士尼園區閉門重啟賽季，雖然近來新一波疫情再襲球壇，惟聯盟暫時仍然依照復賽計劃。各支參賽球隊於今天已悉數進駐園區隔離，確保球員健康安全。

NBA賽季將於奧蘭多迪士尼園區復賽。（Disney.com）

曾確診的爵士球星米曹（Donovan Mitchell）亦已進駐園區。（NBA instagram截圖）

不過在NBA復賽計劃內僅包括22支成績較佳隊伍，停擺前以15勝50負於西岸墊底的勇士則無緣參賽。球員們放假的放假、照顧孩子的照顧孩子，不過居里仍要「備戰」，不過這次不是籃球，而是高爾夫球比賽。

復賽計劃中的22支隊伍（按圖放大）：

+ 18 + 17 + 16

居里正在備戰哥爾夫球名人賽。（Getty Images）

居里是NBA球壇中數一數二的高爾夫球愛好者，他2年前曾於酒店房間練習揮桿時，不慎擊碎玻璃桌子，房間內滿地玻璃碎。不過，居里未有因那次意外減少對哥爾夫球的愛，他更曾參與PGA舉辦的次級巡迴賽賽事，亮相Ellie Mae經典賽，有功架亦有實際。

居里在酒店房間內練習揮桿，最後落得一地玻璃碎片。（instagram截圖）

過往為7月舉行的American Century Championship常客的居里，雖然賽事與NBA復賽撞期，不過居里未在復賽之列，如期參賽的他亦積極備戰名人賽。居里已抵達內華達州備戰，在一片陽光煦煦、風光明媚的環境下，他的心情似乎非常好，更與其中一位參賽者、拳擊手Saul Alvarez「對打」。

藍天、陽光加上高爾夫球，看來居里的心情非常好。（Stephen Curry instagram截圖）

居里擺出接招的架勢，可惜最後被Saul Alvarez「一拳擊倒」，二人相視而笑，場面惹笑。比賽將於美國時間7月10至12日上演，居里去年以第7名完成賽事，未知今年會否能進一步呢？

居里與拳擊手Saul Alvarez一同參賽。（Saul Alvarez instagram截圖）

居里與拳擊手Saul Alvarez「動手動腳」：