籃球熱話｜台灣球星持大麻煙油被捕　強調：朋友的朋友給我

台灣球隊寶島夢想家近日頻頻上報，上周先有藝人陳建州為建立新聯盟而請辭領隊一職，今日隊中球星張宗憲就因疑似持有大麻煙油，遭警方逮捕。 寶島夢想家隨即作出紀錄處分，決定開除這名主力。

張宗憲上季轉會寶島夢想家，在ABL表現出色，成為本土得分王。（寶島夢想家）

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲昨晚乘搭的士時，碰上警方的路障。未有戴上安全帶的他遭警方要求盤問，惟開窗之際傳出大麻味。警方搜查下，從張宗憲身上檢出電子煙，現場以試劑檢驗後發現煙油含有大麻成份。縱使張宗憲被帶回當地警局後強調煙油是「朋友的朋友給的」，並非從管道購買，但最終警方亦以《毒品危害防制條例》把他拘捕。

張宗憲最為人熟悉的是，與「索爆」模特兒Angelina（陳怡安）的感情關係。交往長達6年，惟有傳男方遭台灣rapper ØZI「撬牆腳」，去年二人正式分手。不過近日亦有指二人復合，更和友人到宜蘭出海。

張宗憲索爆前女友Angelina（按圖放大）：

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現年31歲的張宗憲於高中成名，赴美時效力夏威夷楊百翰大學，更曾在NCAA第2級的賽事中成為最佳球員。其後返回亞洲籃壇，遊走中國CBA、菲律賓PBA等職業聯賽，2016年返回台灣SBL參與選秀成為「狀元」。上季離開富邦勇士，轉會寶島夢想家，在ABL表現出色，成為本土得分王。

以為有「好事近」的張宗憲，結果因個人之失迎來刑事起訴。雪上加霜是，寶島夢想家隨即以「開除」、「即時離隊」嚴格懲處。