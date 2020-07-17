【籃鞋癡】自己球鞋自己開箱　「字母哥」談設計Freak 2最難之處

每年的暑假都是各大球星推出新一代專屬戰靴的時候，雖然球星們身在奧蘭多迪士尼園區備戰復賽，不過無阻他們還是投入新球鞋的發布工作。 公鹿球星「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）二代球鞋「Nike Zoom Freak 2」即將面世，正忙於復賽的他在美國時間早上透過視像向各地媒體介紹新鞋，並大談在隔離泡泡的生活。

「字母哥」穿上「Freak 2」現身公鹿訓練。（Twitter截圖）

NBA賽事經歷近5個月的停擺，各支復賽球隊早前已陸續進駐奧蘭多迪士尼園區，接受病毒檢測及隔離檢疫，確保園內職、球員以及工作人員的健康。目前各支球隊已在園區重啟操練，公鹿球星「字母哥」亦首嘗訓練令他逐漸找回節奏及感覺，不過當中最讓人目不轉睛的還是他腳上那雙二代專屬戰靴「Freak 2」。

「字母哥」透過Zoom網上會議與世界各地的媒體見面，Jumper有幸獲邀參與其中。（Nike直播截圖）

雖然「Freak 2」尚未公開發售，不過「字母哥」非常投入宣傳活動，他更抽空透過Zoom與各地媒體見面，分享他近來的生活以及親自介紹球鞋。



「我們經過5個月的停擺，近來積極重拾感覺。當然早前自主隔離的生活都很充實，除了繼續保持狀態外，亦趁此機會陪伴家人以及讓小傷患康復。」大談在迪士尼內以及停擺時的生活，難得終於等到復賽，「字母哥」非常期待：「當然很高興能夠再有比賽，不過我們要長時間離開家人以及我的小兒子，這對我而言很艱難。」

在NBA賽季停擺中，日常忙於訓練、比賽的「字母哥」湊仔為樂，十足「有仔萬事足」。（Giannis Antetokounmpo instagram）

「字母哥」的女友在今年初為他誕下第一個兒子Liam，他當時更為了見證兒子的出生更特別各球隊請假，「贏比賽或是個人攻入50分，還是不及兒子那般的重要，很感恩能夠有這個兒子。」「字母哥」時至今日分享初為人父的心情，還是盡現他初任爸爸的期待及快樂。

「字母哥」在兒子出世那天，決定向球隊請假並陪伴女友生產。（Giannis Antetokounmpo instagram）

說到個人專屬簽名球鞋已來到第二代，機能固然更進一步亦更能回應「字母哥」的球場上的需求，「字母哥」更直言當他首次穿上的驚喜感覺：「這雙球鞋真的很棒，這是我穿過最舒適及優秀的球鞋，尤其這次我們將Zoom氣墊放在前掌，更能助我維持步伐節奏。」

「字母哥」直播全面看（按圖放大）：

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「字母哥」在直播過程中興奮地展示他的新一代球鞋的「Ninja」配色，象徵他父母的家鄉奈尼日利亞（Nigeria）。（Nike直播截圖）

由於「字母哥」四肢修長，其大步幅令他輕鬆以歐洲步擺脫對手封鎖得分，品牌籃球高級設計總監Ross Klein早前亦指「他所踏出的每一步都為雙腳帶來了更多的壓力；就拿他擅長的歐洲步來說，這種移動需要我們更加關注腳趾部位的反饋性和保護性」，故此「Freak 2」更重視前掌以至腳趾的回饋和保護力，使他更穩定、容易做出有效的歐洲步。



相信大家憂慮氣墊放到前腳掌的話，後腳跟的保護配置不足，不過後腳跟用上輕質泡綿，緩震功能同樣有保證。從一代到二代的設計元素、以至配色均訴說「字母哥」不同故事，設計團隊當然功不可沒，難怪「字母哥」在直播中直言：「要造一雙會說故事的球鞋真的不容易呢！」

「Freak 2」設計多面看（按圖放大）：

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