專訪｜菲律賓畫家製Slam Dunk新插畫　入樽主角加盟NBA添無限想像

最影響籃球人的兩件事，大家二話不說：NBA、《男兒當入樽》（Slam Dunk／灌籃高手）。 菲律賓插畫家Erik Pingol就此製作一系列「Slam Dunk x NBA」插畫，當中他把「入樽」主角換上NBA球衣，兩者二合為一為籃球人帶來無限的想像力。 櫻木花道該效力公牛還是馬刺？你的想像又是怎樣？

菲律賓插畫家Erik Pingol透過電郵與《Jumper》受訪，縱使起初他回答簡短，但文字間亦能感受到他絕非那些典型的文靜藝術家。Erik 37歲，既是畫家又是兒童書籍作家，更為公司的創意總監。惟這名插畫師明瞭，一門手藝換來薪水為生活需要， 如要每天帶點滿足感，也得從熱情中尋找。

菲律賓插畫家Erik Pingol製作「Slam Dunk x NBA」插畫，湘北高中的換上公牛球衣絕對沒有違和感。（Erik Pingol提供/@erikpingol）

自小活躍運動，Erik曾練習跑步也試過習武，但說到最能牽動心靈的，就只有籃球。「籃球賽菲律賓是大項，那時候自己想玩美式足球或籃球，奈何我們地區空間小，籃球自自然成為不二選擇。」Erik笑言自己的籃球故事沒有高低起伏、更不如球星般的精彩耀目，但正正因為平淡而普遍，你我必有共鳴。

「老實說，起初打籃球是為了吸引女生注目，哈哈；放學立即打波，穿上的是校服、皮鞋，有時候還會因無聊爭議烈變相打交；沒有什麼精彩絕倫的經歷，但充滿着大家有擁有過的有趣回憶。」然而在籃球路上「大家亦會擁有過的回憶」，當然有記載着NBA，Erik亦不例外。「我的NBA故事追溯至1996年公牛對魔術的東岸決賽；我的偶像是奧尼爾，那時候很愛看他與夏達威（Penny Hardaway）的配合，其後他便轉到湖人了。」

Erik最愛奧尼爾，當然有為偶像畫畫像。（Erik Pingol提供/@erikpingol）

NBA對亞洲地區往往限於「遠望」，在互聯網未發達的年代，我們追星、支持愛隊、吐槽敵隊也得靠螢光幕進行。惟久而久之螢光幕裏的人和事隨着時間陪伴我們成長，Erik深信NBA影響籃球人的除了文化，更有情緒、回憶的牽連：「告訴你，我一直不喜歡高比拜仁，他球投不中仍露出不可一世的樣子，我不愛，但至他離世時，我難過得哭起來；很難說出NBA改變了我什麼，但可以肯定的是，沒有NBA我的生活將不一樣。」

Slam Dunk片頭的這一幕，永留粉絲心中。（網上截圖）

惟說到把熱愛的運動與興趣結合，當中Erik亦得靠一些啟蒙，而它巧合地是同為最影響籃球人的「Slam Dunk」。《男兒當入樽》（Slam Dunk／灌籃高手），可謂最熱血的高中籃球故事，亦是籃球人一個從漫畫的虛幻世界中學習「不讓自己後悔」的機會，Erik在《入樽》亦得以覺悟。

「我更想透過圖畫說故事」

「人物角色、劇情、教導以及插畫，令Slam Dunk成為一套出色的產物；作為籃球員，它令我想練習更多而進步，作為藝術人，它令我更想透過圖畫說故事。」以「G.O.A.T」形容井上雄彥，Erik直言希望有天如偶像般能出色地以圖畫說能影響生命的故事，然而這名插畫師忽發其想，讓Slam Dunk主角籃球生涯得以「延續」。

「Slam Dunk x NBA」邊個配搭最好？

+ 12 + 11 + 10

最愛宫城良田的Erik把漫畫主角換上NBA球隊戰衣，推出一系列「Slam Dunk X NBA」插畫，好讓《入樽》迷想像一番。櫻木花道配上公牛、馬刺球衣、仙道彰成溜馬7號、勒邦占士與安東尼戴維斯配上三井壽的湖人會否天下無敵，光想已很興奮。

事實Erik並不是首個「延續」《入樽》主角的插畫師，早前微博帳號《細胞工作室-勇勇勇》亦設計出角色10年後的樣子插圖，並獲網民廣泛轉載。「我深信我不少首個會把Slam Dunk主角與NBA連繫的人，也有很多傳聞指井上當日亦是受NBA感化，而制定角色；對於Slam Dunk迷來說，主角畢業後成為職業球員，既是想像亦是願望。」「Slam Dunk x NBA」，是把影響籃球員的兩件事二合為一，Erik亦把虛構與現實結合。

仙道彰加入溜馬，大家有無異議？（Erik Pingol提供/@erikpingol）

「Slam Dunk影響着我們每一個籃球人，每看完一集就立即跑打球，那衝動我還記得很清楚，這套漫畫／動畫，令我想每時每刻都打籃球；井上先生把每個主角也塑造得立體亦具人性，故事就是教曉我們要進步、要變成更好的自己才能追夢，此點很人性化。」

也許對於很多「30+」的籃球人，人到中年回望《入樽》感受更深。究竟以往的我有幾愛籃球？我夠努力嗎？我仍能為籃球做點什麼？Slam Dunk的那股熱血、各種悔恨總令我們思考自己的籃球故事。

Slam Dunk影響着我們每一個籃球人，當中對白如「左手只是輔助」亦成球迷金句。（網上圖片）

最強對決是怎樣？

既然在現實中加添想像力如此有趣，我們就提出一條假設性問題：如若Slam Dunk主角有機會對戰NBA球員，將會排出怎樣的對碰陣容？

「牧紳一、流川楓、仙道彰、櫻木花道、赤木剛憲吧，該是漫畫裏最強陣容！然後對隊我會選擇2000年、高比與奧尼爾帶領下的湖人，光想已『起雞皮』。」

大家的選擇又會是怎樣？

Erik 坦言起初不愛高比拜仁，但久而久之，高比變了生命的一部分。（Erik Pingol提供/@erikpingol）

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