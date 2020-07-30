【NBA】復賽大戰「洛杉磯打吡」有免費直播　湖人快艇陣容存隱憂

萬眾期待的NBA，明日（31日）終戰火重燃。復賽揭幕上演兩場大戰，先有爵士對碰塘鵝，後有矚目的「洛杉磯打吡」，由尼納特（Kawhi Leonard）領軍的快艇迎來勒邦占士（LeBron James）的湖人。 惟兩支西岸列強在未正式開賽前，同樣面對陣容不完整的困擾，明日一戰究竟誰佔優勢？大家拭目以待。

快艇 vs 湖人 7月31日早上9時開打

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經過3個月的等待，NBA終於回來。22支參賽隊伍早已抵達奧蘭多迪士尼，過去一周亦陸續透過熱身賽調整狀態，為復賽做好最後準備。被視為本季奪冠熱門的「洛杉磯雙雄」湖人與快艇，明日將在復賽揭幕戰碰頭。雙方在熱身賽皆錄得2勝1負，狀態看似尚可，實情彼此均有隱憂。

復賽揭幕即上演「洛杉磯打吡」，由尼納特（Kawhi Leonard）領軍的快艇迎來勒邦占士（LeBron James）的湖人。（Getty Images）

西岸「一哥」湖人自季初獲外界視為奪冠大熱，勒邦占士搭上安東尼戴維斯的實力毋庸置疑。前者今季已上陣 60 場，較多擔任控球後衛的他，更以場均10.6個助攻冠絕聯盟，35歲的「大帝」有如湖人的爭冠基石。

今季湖人有LBJ梳理、策劃進攻，「一字眉」就是隊中終結者，內外線連環開炮。惟於日前熱身賽安東尼戴維斯被魔術卡達威廉斯（Michael Carter-Williams）戳中左眼，其後更未能參與球隊練習，只能戴着太陽眼鏡坐在場邊。

湖人總教練Frank Vogel坦言，要「一字眉」在復賽首戰上場，非適合做法：「現在要逐日觀察，也許不能在復賽首日出賽，再看看接下來會如何發展吧。」

安東尼戴維斯被魔術卡達威廉斯（Michael Carter-Williams）戳中右眼，明日未必能上陣。（Getty Images）

事實湖人先有艾菲利巴特利（Avery Bradley）憂慮疫情仍未受控，婉拒參加復賽，其後老將朗度又在訓練時拇指骨折，現在又缺乏「一字眉」的火力，湖人未復賽就先遇障礙。

不過早已穩入季後賽的湖人，縱然巴特利離隊，教練仍能透過8場排位賽來訓練板凳球員。日前湖人對戰巫師的熱身賽，收起勒邦占士等主力下，依然保持競爭力。當中「神經刀」JR史密夫外投火力全開，全場三分球7投6中，命中率高達85.7%，替補後衛衛特斯（Dion Waiters）也進帳18分。

究竟新兵能否補上巴特利的空缺？在球場上有可否與勒邦占士、侯活等人展現攻防默契？8場排位賽是為季後賽排兵佈陣的關鍵。

NBA老將逐個捉：

+ 10 + 9 + 8

「神經刀」J.R.史密夫於熱身賽面對巫師一戰高達85%的三分球命中率，再次證明他的能力。（J.R Smith instagram）

同樣要面對陣容上「缺陷」的，還有湖人復賽首場對手快艇。尼納特與保羅佐治（Paul George）今季的配合，火花不遜於「LBJ x 一字眉」，在得分能力和三分命中亦比湖人組合高，不過快艇陣容上存在的疑問比湖人大得多。

首先是勞奧威廉士（Lou Williams） 因被爆出到脫衣舞俱樂部，隔離期限需要延長到10天，對碰湖人的復賽揭幕戰必定缺陣。此外比華利（Patrick Beverley）與哈勞（Montrezl Harrell）也因離開園區需重新隔離，即使只是4天隔離，但快艇總教練Doc Rivers亦先「戴頭盔」，只說二人「也許」會出賽。

尼納特膝蓋和腿部帶傷，停賽3個月讓他有足夠休息時間。（Getty Images）

話雖如此，快艇自開季後陸續受到傷兵困擾，隊中兩大巨星尼納特與保羅佐治先後受傷，前者膝蓋和腿部帶傷，後者亦有肩傷。這讓快艇在球季停擺前難以一個完整陣容出賽，至明星賽過後才以全陣出征，取得7勝2敗的成績。

對於一眾傷兵，長達三個月的停擺期正正為他們帶來充足康復時間。就如保羅佐治所說：「球季停擺給予我們所需的休息時間。我們之前有些球員受傷了，但休息時間拉長，讓我們有機會恢復到百分百狀態。」以100%的健康狀態火力全開，接下來就是看看怎樣運用新簽下的諾亞（Joakim Noah）。

保羅佐治認為休息時間拉長，讓他們有機會恢復到百分百狀態。（Getty Images）

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