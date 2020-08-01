【NBA】火箭雙星力抗獨行俠雙塔　夏登加時發威領軍險勝4分

火箭與獨行俠均是聯盟中攻力十足的隊伍，今場兩隊堪稱「矛與矛」的對決。火箭在主攻火力夏登（James Harden）、韋斯保克（Russell Westbrook）領軍下，與獨行俠的當錫（Luka Doncic）、普辛基斯（Kristaps Porzingis）及馬恩奴域（Boban Marjanovic）鬥得難分難解。雙方在法定時間以139：139平手，進入加時階段，夏登打出一波12：3攻勢領先，最後火箭以153：149拿下勝利。

面對獨行俠擁有身高2.21米的普辛基斯以及2.24米的馬恩奴域，火箭的內線由2.01米高的哥雲頓鎮守，似乎略為矮小。以為火箭的「死亡5小」陣容應戰獨行俠會出現防守問題，顯然是多慮了。哥雲頓今場的籃底表現搶鏡，為火箭把關。

哥雲頓今場為火箭把握多個關鍵得分。（Rob Covington instagram）

夏登與韋斯保克在正式復賽的首戰，繼續保持他們在熱身賽絕佳狀態，兩隊首節已經火力全開，雙方均高效攻入42分平手。夏登在第一節6次起手全中，連帶9次罰球未失，個人狂轟23分，包辦隊中的一半分數。獨行俠靠普辛基斯及當錫內外發功，穩住戰局。

夏登保持其炙熱的手感，首節已經個人轟入23分。（路透社）

火箭對獨行俠精彩時刻（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

獨行俠在第二節開始發力，當錫三分線、切入突破得分皆能，加上崔布克（Trey Burke）適時在三分發炮，普辛基斯亦在內線建功，行雲流水的合作助獨行俠單節豪取43分，以85：75領先火箭完上半場。不過，獨行俠在下半場的表現下滑，雖有普辛基斯及繼續及發力，惟火箭的哥雲頓防守力強，屢次擋下崔布克、當錫在三分線的進攻。哥雲頓更一度直接封阻比自己高出20cm的普辛基斯，夏登乘機快攻得手。

普辛基斯表現全面，既能命中三分球，憑其身言在禁區同樣有殺傷力。攻防俱佳的他，今場卻被哥雲頓硬生生封阻進攻。（NBA instagram）

哥雲頓驚人彈跳力封阻普辛基斯：

火箭維持一貫強攻，在第三節將比分縮窄至108：119。火箭於第四節加緊進攻壓力，兩隊比分緊咬不放，雙方鬥到法定時間完場前1分37秒，獨行俠仍以135：129保持優勢。不過，夏登兩罰全中加上命中三分球，哥雲頓亦射入兩記罰球，火箭於餘下6.3秒追到僅差2分。獨行俠的Seth Curry兩罰一中，以139：136領先，火箭仍有最後追平的機會。

崔布克今場在三分線屢屢建功。（獨行俠instagram）

獨行俠犯規將哈登送上罰球線，他射入首個罰球，第2罰彈框而出，但哥雲頓從人群中一舉補籃，以139：139進入加時階段。夏登繼續無人能阻，掀起一波13：3的攻勢，將比數超前至152：146。獨行俠最後縱有崔布克從三分線力追失分，還是未能縮窄差距，火箭最後以153：149險勝獨行俠。

夏登在法定時間前博得罰球，兩罰一中，造就哥雲頓補籃機會追成平手進入加時階段。（路透社）

哥雲頓在籃底的活躍表現助火箭追平比數：

兩隊今場大演得分騷，獨行俠4位球員得分上雙，其中當錫交出28分、13籃板、10助攻的「大三元」數據；普辛基斯更攻入全隊最高39分及16籃板；射手崔布克全場起手16射11中，命中率達68.8％，貢獻31分，其中三分球10投8中。火箭的得分重任明顯大部分由夏登及韋斯保克包辦，夏登攻入全場最高49分，韋斯保克貢獻31分、11籃板；今場火箭奇兵哥雲頓亦有13分、11籃板的「雙雙」表現。

當錫今場貢獻大三元數據，可惜還是未能助球隊扭轉形勢。（路透社）

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