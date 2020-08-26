Kobe與我丨四道疤痕是低谷　更是反彈機會　梁瑋：我要做勵志故事

人生不如意事十常八九，惟如何在「不如意」間自處，古語似乎未有記載。 高比拜仁（Kobe Bryant），NBA生涯經歷無數傷患，最為人熟悉的莫過於2013年阿基里斯腱斷裂，他一拐一拐踏出球場堅持完成兩個罰球一幕成為永世經典。 在生涯倒數階段面臨大傷，所有人亦為他感唏噓、哀傷，但高比卻說着：「比起斷掉阿基里斯腱，世界上再壞的事更多。」 高比無意把煩惱留在心裏，反之在憂困尋找曙光。 「我也想成為勵志故事」，前十字韌帶兩度斷裂的梁瑋說着。

「不如把前十字韌帶（ACL）紋『回來』」，語罷，梁瑋也忍不住笑了。

夜已深，在手術室捱過兩次刀的我們，邊笑說另類地把ACL和半月板「復原」，邊交流受傷心得。她叮囑我康復路絕不能急，多吃營養補充品也不妨，最重要「不要頹」；一話一語，這名24歲女生豁達得有如沒有傷過一樣。

當以為膝蓋的康復很難，其實心靈的修復更不能量化。（張倩儀攝）

前十字韌帶兩度斷裂 「說斷就斷」

梁瑋至今籃球生涯經歷兩下「啪」聲，由左右腳「平分」。當時轉到福建中學揭開學界新一頁，十來歲的小女生在精英賽前夕卻「啪」一聲，斷了一腳的前十字韌帶。

「真的是說斷就斷，就是那麼容易」，然而相隔僅一年，「那麼容易」的事件重演，「在伊館打升班戰，因為力量不平衡，另一隻腳也斷了。」

不能再像一以前一樣搶攻，但適時的切入總會想念從前。（張倩儀攝）

高比曾經有過無數的傷患，就算遇到最難纏的發基里斯腱斷裂，他還是回到籃球場上。（Getty Images）

高呼、長歎、甚至在伊利沙伯體育館猛打地板，小妮子通通做齊，梁瑋輕嘆接着說：「我覺得心好累呀！又來？生氣同時又很害怕。」誰料到隨後因姿勢不正引發椎間盤突出，一波未平一波又起，傷患有如離不開梁瑋。手術、休息、物理治療，長時間的康復運動，像砍掉重練般鍛練肌肉，這流程3年間不斷重覆。

不能讓傷患決定自己生涯的去留，即便到了這一刻，他還是這樣想。（Getty Images）

永無止境的訓練和康復，不能頹灰和逃避。（張倩儀攝）

心靈比身體恢復過程更漫長

「康復好悶過程很長，所有事，連走路都要重新學起。」手術從後大腿取出筋腱，移植到股骨和脛骨上，然而膝蓋約一年的時間就能痊癒，但心靈修復比肉體癒合來得慢。「腳，你可以看得到成果，但心靈卻要自己相信才可以克服」，回想漫漫康復長路，梁瑋直言面對練習或比賽上的猛烈碰撞難免心怯，亦曾夢到膝蓋『甩一甩』，總之「真的很怕」。

香港女子籃球的環境，莫說要像其他地區擁有醫療配套、贊助，光是關注度卻已遠遠不及本地男籃。就算你奮戰取勝或是「一斷再斷」，在低迷的關注度下，別人根本不會留意，香港女生打籃球，有時候全憑一腔熱血。

已經習慣了兩膝都纏上貼布和護具，只想給自己的膝蓋多一點信心。（張倩儀攝）

惟面對弱項或是不如意，只有欣然面對這個選擇。「心急好累事，循序漸進，告訴自己要好似高比一樣樂觀」，梁瑋認為接受比怨天尤人更適合。「高比一隻手受傷，一樣可以用另一隻手射波，在困難中找方法；我還有很多方法去彌補這雙腳。」

擁抱當下的自己 高比亦然

傷患過後高比曾這樣說過：「我還能像我以前跑得一樣快嗎？不，我不行。」但他知道，如下的是強大基本功跟籃球智慧，高比其後沒有強求自己「十八廿二」般跑得快、跳得最高，他卻接受以經歷，擁抱當下的自己；梁瑋如是。

迎笑面對，這是高比教會梁瑋的事。（Getty Images）

+ 17 + 16 + 15

雙腳不利鏟入禁區，或在內線對抗，她找到的是外線、傳球、組織的價值。在香港女子籃球最高級別打滾，也效力甲組偉邦和理工大學兩支主打小球的速度型球隊，梁瑋知道要延續籃球生涯，強悍小前鋒的打法得以抹去，現在她是控球後衛，適時善用1.72米的高度兼任大前鋒。

惟在運動員傷患這命題裏，就算當事人鼓起勇氣欣然面對，旁人亦習慣替主角憂心。如當日高比拜仁阿基里斯腱斷裂，外界紛紛討論他復出的可能，就算這名強者最終復出，大家也質疑着他的狀態。

不敢鏟入禁區，害怕太強的對抗，還是可以在外線找到價值。（張倩儀攝）

自己籃球自已決定

「有時候防守，對手一接球，會聽到別人『過她，過她』」，梁瑋直言心不爽，但這同時讓她明瞭要繼續在籃球場上立足，技術一定要提升。「既然受傷已發生了，因此我無可能停滯不前，我腳是比你慢所以腦袋要轉得比你快，其他部分一定要比人好」，就如高比一樣，梁瑋不讓傷勢、質疑左右去留，自己籃球自己決定。

為自己在籃球場上找到價值，這是梁瑋在兩次受傷的最大課題。（張倩儀攝）

翻越籃球路上的大帽山

不過縱然樂觀面對，「易傷」、「又傷」、「玻璃腳」的傷患標籤有如跟你一世，「倒不如標誌我為傷後如何走回球場的人吧」，梁瑋就是要「Come Back Stronger」。受傷後的煩惱、憤怒、雜念，如若肆意留在心裏，傷害的正是自己。「人一定有經歷，無可能一帆風順，像高比一樣樂觀面對，就算周身傷患也會在困難中尋找方法，你頹廢只會愈打愈差。」

高比曾形容從斷掉阿基里斯腱走出來有如跨越珠穆朗瑪峰，那梁瑋兩次ACL重建手術也可算是翻過大帽山吧。

「不能回到從前，那就成為一個勵志故事」，所謂的強大，就是面對弱點的勇氣、毅力及正面態度。籃球路的高山低谷，有人會在下坡選擇放棄，高比沒有，梁瑋也沒有。

以高比方式說再見（按圖放大）：