【NBA】再有黑人遭誤殺　速龍考慮罷賽表訴求　占士米曹開腔發聲

過去因黑人男子George Floyd被殺事件導致種族氣氛緊張的美國，近日再因一事讓「Black Live Matter」氛圍瀕臨爆發邊緣。 日前流傳黑人男子Jacob Blake遭白人警察射殺的影片，又一次引起民憤，勒邦占士（LeBron James）再度開腔，也令速龍考慮罷賽。

今年5月，美國非裔男子George Floyd於明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警員以膝頭壓頸，送院後死亡，瞬即讓種族主義議題再次升溫。George Floyd死訊傳出後，激起美國民憤，逾30個城市民眾紛紛走上街頭遊行抗議警員執法不當，其後更演變成警民衝突，不少NBA球員均有上街以達表達不滿和訴求，更一度傳出罷賽的消息，這一次也不例外。

球場也有「Black Lives Matter」的字句。（Getty Images）

這一次曝光的影片中，一位白人警察執法時近距離從後開了7槍。當時警方接報前往處理家庭糾紛，Jacob Blake走近一輛私家車，兩名警員持槍緊隨其後。當他打開車門時，警員開槍，現場傳出7下槍聲。當時Jacob Blake手上沒有武器，而他3名年幼子女當時也在車內，目擊爸爸被人開槍擊斃。

占士表示自己小時候也曾因為害怕躲避警察。（Getty Images）

NBA球星群情激憤，並認為現在球賽不再重要。其中爵士球星米曹（Donovan Mitchell）認為這讓人作嘔：「別管什麼籃球或NBA季後賽了，真實世界存在問題，我們要求伸張正義。」佐治希爾（George Hill）也後悔參與復賽，認為這樣社會議題失焦，但只能待賽季完結。

米曹（Donovan Mitchell）表示現在重要的已經不是球賽，而是公義。（Getty Images）

佐治希爾（George Hill）也後悔參與復賽，認為這樣社會議題失焦。（Getty Images）

勒邦占士談到身為黑人，始終無法對警察放下恐懼的心：「我知道人們厭倦我這樣說，但在美國的黑人真的很害怕，男人、女人或是小孩都很恐懼。」因為過去多次是事件證明警方在執法時漠視黑人的人權和自由，沒有一個人會想自己成為警察手下亡魂，占士認為：「假如你說，警察除開槍外沒別的方法制服他，那你就是在說謊而已。」占士提到這種害怕是由心而發：「我看過一段影片，一位黑人小孩只是在家門外射波，但當警察經過他馬上躲到車後。」也說自己小時候也有同樣的經歷，儘管自己沒有做錯事。

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

球員在開賽前都會在奏國歌時單膝下跪。（Getty Images）

球隊方面，速龍馬上討論是否應罷賽表達訴求，其中後衛雲菲特（Fred VanVleet）就證實球隊討論過不同做法。「我們知道來不來復賽也不能阻止事情發生，但要是我們說不打，公鹿也響應，這樣是不是就能給政府一點壓力？」雖然未有其他球隊傳出罷賽，但公鹿日前也就事件發出聲日譴責。

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：