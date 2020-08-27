美國非裔漢遭警槍傷半身癱　NBA球隊罷賽撐示威　3場季後賽延期

美國29歲非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr）周日（23日）於威斯康星州基諾沙（Kenosha）被警察槍傷，當地民眾連日上街示威；NBA賽會周三（26日）宣布，由於球隊公鹿（Milwaukee Bucks）拒出戰對魔術（Orlando Magic）的第5場季後賽，賽會決定把當日3場季後賽悉數延期舉行。

公鹿以爾沃基為基地，距離基諾沙市約40英里，球隊在周三較早前表示為了支持示威，決定杯葛第5場季後賽，以致開賽前2分鐘比賽場館仍是空蕩蕩。據消息人士透露，到了比賽正式開始，公鹿全隊仍沒有到場，魔術球員本來願意進行比賽，但隨後連同裁判也離開了球場；公鹿在總場數暫以3：1領先魔術。

美國體壇早前聲援George Floyd事件（按圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

同日另外兩場遭延期的季後賽分別是火箭（Houston Rockets）對雷霆（Oklahoma City Thunder），以及湖人（Los Angeles Lakers）對拓荒者（Portland Trail Blazers），再賽日子待定。

另外，WNBA方面同樣支持罷賽，包括衛冕冠軍華盛頓神秘（Washington Mystics）在內的3場季後賽將擇日再戰，與NBA攜手希望喚醒外界關注警暴問題。

"It is a great challenge to have an appreciation and a desire to want change. To want something different and better in Kenosha, Milwaukee and Wisconsin and then to go out and play a game." pic.twitter.com/BCmHZdFf1P — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

Game balls are being put away, as the Bucks decide to boycott game 5 against the Magic. pic.twitter.com/Cy32q2CJH7 — Malika Andrews (@malika_andrews) August 26, 2020

示威源於8月23日布萊克在基諾沙遭警察槍傷，他的父親會見記者時激動表示，警員向布萊克開了7槍，以致布萊克半身癱瘓，有機會是永久傷殘，恐難重新步行。事件觸發當地連續多日爆發示威，州長埃弗斯呼籲示威者克制並宣布進入緊急狀態，增派一倍國民警衛隊到基諾沙，他說，不能容忍制度種族歧視和不公義繼續，同時不能繼續破壞。

（綜合報道）