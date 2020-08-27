【NBA】季後賽暫停聲援黑人平權　球隊研中止賽季未有定案

美國黑人比歷克（Jacob Blake）被警察槍擊事件，激起體育界罷賽行動，要求喚醒外界正視問題。其中最先罷賽的NBA，賽季或受影響。 是日3場季後賽延期後，各隊教練、球員及聯盟開會商討對策。各隊投票表達意向，其中洛杉磯雙雄支持賽季立即取消，但現時未有定案。其他體育賽事的運動員亦紛紛停賽，以示抗議。

29歲黑人比歷克在星期日（23日，美國時間，下同）於威斯康辛州基諾沙（Kenosha）市，登上自己的私家車時被警員從後近距離開槍射擊，據報傷及脊髓，可能因而癱瘓。事件觸發示威浪潮，更有兩名示威者在星期二晚被殺。而州內最大城市密爾沃基的NBA球隊公鹿，在星期三下午對魔術的季後賽首圈第5場開始前，突然宣布罷賽，最終令同日另外兩仗第5場賽事，包括火箭對雷霆，及湖人對拓荒者，亦告取消。

火箭對雷霆一仗取消，空無一人。（Getty Images）

【基諾沙示威變成警民衝突且有人死亡】

槍擊事件發生後，連日來都有球員為事件發聲，要求各界正視問題，速龍及塞爾特人的球員早於星期二晚商討罷賽，原定周三晚再次討論，未料公鹿先行一步。公鹿罷賽前沒有通知正在熱身的魔術，原定開賽時間後3小時發聲明解釋：「我們要求為比歷克伸張正義，向有關警察問責。過去4個月，非裔美國人持續受到種族上不公平對待……縱使改變之城響徹全城，但有關方面無動於衷。我們當下不能只顧籃球。」停賽之後，各支正在奧蘭多迪士尼園區的球隊商討對策，包括中止賽季的意願。消息指湖人和快艇均支持中止，但未有最終決定。而湖人主將勒邦占士亦在個人Twitter疾呼「要求改變。已感厭倦」。

尼納特在陣的快艇亦表明支持中止賽季。（Getty Images）

勒邦占士領軍的湖人，有份投票支持中止賽季。（Getty Images）

NBA之外，足球與棒球都停賽。美職聯（MLS）國際邁亞密主場對阿特蘭大聯，球員同意延遲開賽，隨後決定延期，同日另外4場聯賽亦跟隨延期。一些球員在社交帳戶聲援NBA球員的舉動，要求為比歷克尋求公義。職棒大聯盟（MLB）亦有3場賽事取消，包括密爾沃基釀酒人對辛辛那提紅人。

阿特蘭大聯與國際邁亞密的球員圍攏一起，展示團結一面。（Getty Images）

而大滿貫女單冠軍大坂直美，宣布退出辛辛那提大師賽準決賽，男、女子職業網球員協會及美國網球協會決定把賽事暫停一天。大坂直美在聲明中聲援黑人：「做運動員之前，我是黑人女子。比起看我打網球，有更加重要的事，需要立刻關心。不期望退出賽會立即有改變，但若可以令大家展開對話，已是正確之事……看見警察一再虐待及殺害黑人，剝奪權利，甚至歧視他們，種種異象令我反胃。」

大坂直美退出辛辛那提大師賽，多名網球手表示支持。（Getty Images）

美國體壇早前聲援George Floyd事件（按圖放大）：