【NBA】死裏逃生激活速龍　三分雨扳平2：2　輪到塞爾特人有危機

NBA季後賽東岸準決賽，上屆冠軍速龍上場只差一點就落入0：3的黑洞，全憑阿奴諾比（OG Anunoby）絕殺三分球才逆轉勝。 經歷「險過剃頭」一幕之後，今日（6日）速龍繼續將士用命，憑外圍發炮，看準塞爾特人末節手感平平的時機，成功把優勢帶到最後，最終100：93再挫綠軍，連贏兩場一口氣將局勢扳平2：2。

速龍對塞爾特人Game 4，承上場的驚濤激發速龍的外圍潛力，首節洛利（Kyle Lowry）就頻頻外投中籃率速龍領先。

速龍的火力在第二節驟減，綠軍獲加（Kemba Walker）趁機追分，上半場命中率達44.2%比速龍的33.3%高，在速龍射入9球三分的情況下，兩隊半場戰平49：49。

洛利今場打出全能數據。（Getty Images）

不過看來速龍留守泡泡（Bubble）的決心相當大，下半場火力全開，再射入6球三分，一度領先11分，命中率更大幅攀升到59.1%。

綠軍嘗試在速龍佔上風的形勢下反攻，但外圍遲遲沒有進賬，一直維持在5至10分的距離，雖然泰譚（Jayson Tatum）在末段射入三分，但仍無力回天。

塞爾特人今場全隊只有三人得分上雙，泰譚交出24分、10籃板和3助攻和獲加的15分和8助攻，未足以拿下今場。

上場全靠阿奴諾比最後一球三分，才免於面對0：3的危機。（Getty Images）

連敗的綠軍終被速龍扳平2：2。（Getty Images）

三分球命中率成勝負分野

最大問題在於塞爾特人今場有過35次三分起手機會，但僅中7球，命中率低於2成；對手卻是射入17球三分的速龍，這個差距正是下半場無法逆轉的原因。

今場洛利交出22分、11籃板、7助攻、2抄截和2封阻的全能數據，阿奴諾比也貢獻11分、3籃板、3助攻和2封阻，就連後備入替的伊巴卡（Serge Ibaka）也「交足功課」，三分球4投全中，拿到18分和7籃板，做出季後賽得分最高的一場。

速龍全場射入17分三分。（Getty Images）

主力上場時間達45分鐘

賽後美國媒體《hoopsview》列出數據，指當時落後1：2的速龍讓三大主將施亞琴（Pascal Siakam）、雲菲特（Fred VanVleet）和洛利分別上場45分鐘和44分鐘。主教練略斯（Nick Nurse）更透露讓三大主力上陣時間那麼長的原因，就是當自己面帶微笑的問洛利要不要換下來休息，但他求勝心切罵了自己一頓。

洛利自己也回應道，「雖然我這兩場比賽加起來打了快80多分鐘，但是還遠遠不夠，系列賽還未結束，我們要繼續往前。我們都知道對面有多堅韌。」

主教練直言讓三大主力上場達45分鐘，主要是因為他們不願休息。（Getty Images）

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