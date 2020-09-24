NBA丨英雄希路轟37分熱火「叫糊」　畢拿：他會成為特別的存在

塞爾特人在NBA東岸決賽第三戰好不容易才取得一勝，相隔4天的今日（24日）再被熱火以112：109拿下一場，局數落後1：3，形勢告急「燒到埋身」。 熱火「聽牌」戰除了有大哥占美畢拿（Jimmy Butler）穩定發揮射入24分，還有20歲新人射手希路（Tyler Herro）狂轟37分，這位「Herro」成為熱火半腳踏入總冠軍賽地板的英雄。

今場關係到兩隊的命運，一方面熱火要速戰速決，塞爾特人則要把握機會乘勢追擊。

兩隊一開局就陷入膠着，直到熱火在第二節後段，憑艾迪巴約（Edrice Adebayo）和希路接連得分，完半場才以6分之差領先塞爾特人。

雖然塞爾特人有謝蘭布朗（Jaylen Brown）和獲加（Kemba Walker）三分得手，但主將泰譚上半場11射0中沒有進帳。

泰譚上半場「失魂」，下半場才找回手感。（Getty Images）

下半場熱火打出一波10：4攻勢領先12分，綠軍靈魂泰譚突然回魂，8射6中一口氣獨取16分，只落後一分進入第四節。

艾迪巴約（Edrice Adebayo）和希路再打出一段7：0攻勢，二人的猛攻讓綠軍招架不住，其中希路後備入替21射14中，三分10中5，貢獻出37分、6籃板和3助攻「交足貨」，最後助熱火以112：109勝出。

雖然身型不及其他球員有優勢，但心態備受畢拿肯定。（Getty Images）

20歲的新秀射手希路，往往能在球隊需要時發揮本色。（Getty Images）

不被看好的潛力射手

今仗成為熱火贏波英雄的希路，原本是被美國選秀分析師看淡的新人射手，認為他發展空間狹隘，體格和運動員特質都較弱。

知名訓練員Trevor Magnotti曾表示：「希路是臂展不長的前鋒，大半的三分球是在攻守轉換間與定點時射入，但他根本稱不上是運動員，他沒有相關的輔助技能，我看他就是在新秀年後就會沒法續留在NBA。」

面對種種負評，希路必須在第一季就證明自己的價值，的確在完季前，他做到了。

今場希路盡得球隊大哥們的讚美和肯定。（Getty images）

2019年頭十三順位新秀表現（常規賽數據）：（按圖放大）

+ 20 + 20 + 20

命中注定的第十三順位得分後衛

繼高比拜仁（Kobe Bryant）、米曹（Donovan Mitchell）、戴雲卜克（Devin Booker）、拿芬（Zach LaVine）後，希路又是一個選秀第13順位的得分後衛。

首年表現證明自己具潛力，場均13.5分、4.1籃板和2.2助攻，三分球命中率近四成，加上定點得分效率高，也能在無球狀態下牽引防守者，成為熱火其中一個穩定的射手和進攻點。

雖然希路出手次數比其他球員少，但三分急停跳射的命中率比新秀年的崔楊格（Trae Young）和當錫（Luka Doncic）都還要高，達38.4%。

今場希路後備入替仍能射入37分。（Getty Images）

NBA最出眾的第十三順位球員（按圖放大）：

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畢拿大讚：他只會不停進步

即使是球隊已經有畢拿般的強勢隊友，希路絲毫不會自貶身價，季前畢拿也表示對這種大膽相當欣賞：「他一點都不在乎我怎麼看他，我也是有這樣的心態；他對自己的技術有信心，也知道自己足夠努力，當你19歲就有這樣的心態，他只會不停進步成特別的存在。」

即使不被看好，希路也從不懷疑自己，從大學時期就不斷加強自己的catch and shoot和拋投，再加上用運球為自己製造空間，背籃後轉身「Fade Away」和假動作和「Jump Shoot」等個人技術，場上得分更俐落，更多板斧。

20歲小鮮肉希路和Netflix節目《Too Hot To Handle》的成員Harry Jowsey「撞樣」。（Getty Images）

和希路撞樣的《Too Hot To Handle》的成員Harry Jowsey：（按圖放大）