【NBA總決賽】熱火傷追人　占士AD合轟59分　湖人大勝先拔頭籌

NBA總決賽首戰，洛杉磯湖人與邁阿密熱火爭奪NBA冠軍指環，熱火首節一度拉開13分優勢，湖人站穩陣腳後，在第一節結束前收復失地，隨後擴大領先優勢。湖人最終以116：98大勝熱火，在總決賽先拔頭籌。

連續6年無緣季後賽的湖人，今年再躋身季後賽過關斬將，連續3個回合以場數4：1淘汰對手，相隔10年再度闖入總決賽。熱火以「黑馬」姿態先後擊敗溜馬﹑公鹿及塞爾特人，6年後再爭總冠軍，兩軍首度在總決賽碰頭。

從剪片員到冠軍教練 熱火主帥史普斯查不計成敗的瘋狂

史普斯查教練率領熱火，一步一腳印走進總決賽，挑戰擁有豪華陣容的湖人，開賽早段佔盡優勢，老將伊古達拉衝搶進攻籃板入樽補中，熱火一度拉開13分差距，湖人立即叫暫停，並打斷熱火的氣勢。湖人在勒邦占士及安東尼戴維斯兩大主將帶動下，一口氣收復失地，打出一段19：3的攻勢，在第一節前反超前3分。

勒邦占士與安東尼戴維斯首節下半段領軍打出一段19：3的攻勢反超前。（路透社）

湖人五將得分上雙（按圖放大）：

熱火被反先後，曾經在第二節再取領先，湖人的綠葉球員丹尼格連（Danny Green）﹑卡路素（Alex Caruso）及馬基夫莫里士（Markieff Morris）先後發炮，再度擴大比分，完半場前拉開17分的差距。

除了大幅落後外，熱火主力占美畢拿（Jimmy Butler）完半場前一次切入籃底，面對戴維斯轉向時左腳「拗柴」，幸好在半場休息後繼續作賽。不過，傷患的魔咒依然纏繞熱火，控球後衛祖傑治（Goran Dragic）在第三節觸傷左腳，內線主力艾迪巴約（Bam Adebayo）及後左肩受傷同樣退下火線，二人餘下時間未能重返球場。

熱火新人希路今仗雖收穫14分，但未能再做英雄。（路透社）

熱火兩主力今仗傷出：

傷兵困擾下，熱火更難收窄分差，湖人在第三節一度拉開30分的差距，以93：67領先進入最後一節。熱火在第四節初段打出一段8：0的「小高潮」，稍稍縮窄差距，惟對大局影響不大，畢拿及後切入時再度左腳「拗柴」，史普斯查擔心再有主力傷出，隨即將畢拿收起，湖人最終以116：98大勝熱火，在總決賽Game 1旗開得勝。

勒邦占士及戴維斯合力轟入59分，在總決賽首戰先拔頭籌。（路透社）

占美畢拿「拗柴」片段：

Hope Jimmy Butler is OK. 🙏🙏pic.twitter.com/tBKTqj997P — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 1, 2020

即使今年總決賽在「泡泡」內閉門作賽，虛擬觀眾席上同樣星光熠熠，「座上客」包括前總統奧巴馬﹑名宿奧尼爾及奴域斯基等亦有觀戰。

【星光熠熠的虛擬觀眾席】

名家心目中的總冠軍及FMVP？（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）