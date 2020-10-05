【NBA】畢拿「神功」一人肩負勝利　將複製2006年熱火逆轉之旅？

當大家以為NBA總決賽已成定局，占美畢拿（Jimmy Butler）就用行動說話：「他們有麻煩了（They’re in trouble）」 無可否認今季湖人處上風一口氣以2：0領先，相比較弱勢而又充斥傷兵的熱火，紫金兵團總決賽形勢大好。 惟今日（5日）第三戰，熱火畢拿大爆發力挽狂瀾，畫面似曾相似。

畢拿今場打出「三雙」獨取40分、11籃板和13助攻，罰球12射全中，帶領殘陣的熱火以115：104擊敗湖人，將局數扳成1：2。這讓人想起2006年，也就是在韋迪（Dwyane Wade）帶領下拿到隊史第一座NBA總冠軍那年。當時熱火一樣在總決賽輸了頭兩場，不過韋迪大爆發，在餘下的賽事中連取4場，最終完成逆轉之旅。

2006年的人腳和現時的殘陣有明顯分別。（Getty Images）

【熱火5人得分上雙】：

2006年熱火1：2落後小牛

2006年6月14日，總決賽的第三戰同樣落後至0：2的熱火主場迎戰小牛（獨行俠前身），只要小牛再贏一場就能以3：0大比數領先。當時韋迪在首節6射4中再加6罰5中獨取13分4籃板，火力全開，雖然對手有奴域斯基（Dirk Nowitzki）坐陣，加上侯活（Josh Howard）4射全中，助小牛搶回主導權。當熱火陷入困境之時，韋迪及時挺身而出，單節9射6中得到15分和3籃板，助球隊打出30：19的攻勢，再在完場前1.4秒兩罰中一奠勝，拿下冠軍戰首勝，韋迪單場獨得42分、13籃板和2助攻。

熱火終於能拿下一場勝仗。（Getty Images）

畢拿的領導能力獲得肯定。（Getty Images）

似曾相識 但人腳欠缺

2006年和2020年的熱火，同樣以場數0：2落後、同樣是第三場爆發、同樣的40+，難免讓球迷覺得似曾相識。

韋迪當時轟入42分擔起得分重任。（Getty Images）

當時熱火有奧尼爾（Shaquille O'Neal）和韋迪內外發力，雖然兩代的情況不同，加上現時的熱火仍然未能跨出困局，傷兵殘陣的問題依然直接影響戰力，但至少今場打起球隊的士氣和信心，讓他們不至於洩氣。另外，一場勝利的緩衝能給予傷兵們時間養傷，能在接下來關鍵的場次上陣，或能重演逆轉的戲碼。

畢拿打出超級「三雙」。（Getty Images）

「抽擊」看低熱火的球迷

當年的功臣，熱火名宿韋迪故然是母隊的「死忠」，賽後在Twiiter「抽擊」不看好畢拿和熱火的人，並大讚畢拿能帶領隊友們打出自信，同時表現出野獸般的能耐。畢竟在兩大主力缺陣下，但畢拿仍能以一己之力擔起大旗，成為熱火在總決賽上的重要基石。

占士今場相當無奈。（Getty Images）

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

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