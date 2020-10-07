【NBA人物】揉合運動能力與高智商　球場內運籌帷幄的朗度

相信眼利的球迷於今季季後賽時，曾經見到湖人大牌球星勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）圍起來聽隊友朗度（Rajon Rondo）講解戰術。如此畫面於各支球隊較為少見，這樣的景象就像經典動漫《男兒當入樽》內身兼球員與教練的藤真健司，高智商球員朗度就是活生生的「藤真」。

朗度自小很聰明，據說他智商甚高，學生時期尤其擅長數學科。朗度聰明到即使在大學時期常常在後排睡覺，不過每當他被老師叫來回答問題，看一眼題目便能直接說出正確答案。

朗度曾經客串教導高中數學，盡現其絕佳頭腦及數學能力。（Twitter截圖）

高智商以外，朗度的記憶力似乎非如常人，曾經被隊中助教透露他玩啤牌時，能夠牢記對手出牌次序，並藉以計算各人手上的牌面。如此的智商及記憶力令朗度在籃球場上總能運籌帷握，能夠輕鬆拆解對手戰術，甚至在關鍵時刻隨機應變令對方沒法使出有效戰術。

朗度似乎很喜歡玩蘋果棋，並能同時與多人對戰。蘋果棋看似是小朋友的玩意，實際要獲勝卻要預測對手的走向。（Twitter截圖）

朗度接觸運動之初，是參加美式足球，不過其母親認為他體形單薄，美式足球的激烈碰撞會令朗度容易受傷，所以才轉而打籃球。朗度憑其過人閱讀球賽及理解戰術能力，在籃球路上一向如魚得水，曾經在Eastern高中遇上教練Doug Bibby。Doug Bibby看中朗度的籃球智商，讓他成為助理一同研究戰術及錄像。後來朗度轉校至Oak Hill Academy並入讀籃球名校肯塔基大學（Kentury University）。

朗度高中畢業後便升讀肯塔基大學。（Twitter截圖）

朗度在大學時期已經嶄露頭角。（Getty Images）

天才智商異於常人卻總是孤獨，朗度的脾性也是難以觸摸，他不理解為何大學隊友沒法好好理解戰術、為何沒法接下他的傳球，這令他在隊中的關係也不見得好。後來朗度於大學二年級結束後，便直接參加2006年NBA選秀。最後，朗度以21順位被太陽選中，隨即交易至塞爾特人，自此開始他那不平凡的新秀生涯，一個被視為「麻煩新人」的球季。

聰明且有自己一套看法的朗度，總是在球場上自由發揮，這樣的他引起教練托比史密夫（Tubby Smith）不滿。（Getty Images）

朗度初加入NBA時，不時與教練李華士爭吵，更認為踏上球場的是他該相信他們的視野。（Getty Images）

朗度的「麻煩」在於他的心思縝密以及靈活頭腦，總與當時塞爾特人教練李華士（Doc Rivers）對罵。不過縱然如此，塞爾特人相信朗度的天賦，具有空間感及傳球視野的組織能力，故此與木狼「7換1」換來加尼特（Kevin Garnett）的交易中，堅持保留朗度在陣中。由這位當時仍是二年級生的朗度在球場內，為加尼特、雷阿倫（Ray Allen）及皮雅斯（Paul Pierce）「GAP三巨頭」分配球權。

雖然性格乖張的朗度非常難搞，不過李華士始終相信他能夠好好串連起三巨頭的攻勢。（Getty Images）

如何充分發揮「GAP三巨頭」各自的能力，朗度成功解決這難題。（Getty Images）

要為3位球星分配球權不是易事，要讓他們能夠打得舒服、更有效率，這就是朗度的工作及課題。然而，朗度卻確實成功組織及策動攻勢，發揮GAP強大的能力。塞爾特人於2007/08賽季以66勝16負成為東岸第一，更在季後賽一舉淘汰鷹隊、騎士、活塞，更在總決賽以場數4：2擊敗由高比拜仁（Kobe Bryant）領軍的湖人，二年級生朗度便獲得生涯的第一隻冠軍指環。或許他在陣中不是最強，但他絕對是團隊之中不可或缺的一員。

朗度發揮其觀察力及分析能力，計算三巨頭觸球量與投籃數為基礎，作分配球權之用。（Getty Images）

朗度巧妙的傳球總是為大家帶來驚喜。（Getty Images）

朗度能夠純熟拆解及運用不同戰術，除了自身天賦之外，勤奮觀看不同對手的比賽片段才是「重中之重」。朗度曾經於2013年一場常規賽面對勇士，當時勇士教練麥克積遜（Mark Jackson）特地大聲地道出指示球隊要執行「42 Cross」戰術。惟閱覽無數戰術且具備驚人記憶力的朗度，卻在思考一會時對麥克積遜說：「你們根本沒有這個戰術。」

朗度一次指出勇士並沒有「42 Cross」戰術，讓勇士教練麥克積遜（左）非常訝異。（Getty Images）

到底要怎樣才能即時拆解及分析戰術，唯有天賦與後天努力的朗度才做得到，這亦令他在塞爾特人中站穩陣腳。朗度神來一筆的妙傳、控場能力及組織技巧，以及他在場內利用戰術的實戰應用，使他的表現變得更全能。朗度的「技能」不止如此，觀察入微的抄截能力，令朗度更容易快攻反擊，如此表現令他屢次入選全明賽賽、勇奪助攻王。

朗度於2013年前十字韌帶撕裂，受傷的不僅是朗度的身體，還有他的精神。（影片截圖）

無奈朗度於2013年因前十字韌帶撕裂，這一次大傷也令他精神受創，過去在球場上呼風喚雨的他要重新學習走路：「我開始思考自己是否想再次打球。」可是，他還是愛籃球，仍然喜歡及迷戀在球場上運籌帷握的感覺。經過12個月的休養、復健後，朗度回到塞爾特人，可是昔日合作的夥伴已經物是人非，加尼特與皮雅斯也離隊他投。

朗後於2013年12月被交易至獨行俠，自此每年易主。（Getty Images）

至於朗度這位綠軍老臣子，卻由於球隊於2014年決心重建，將朗度交易至獨行俠。朗度的際遇卻每況越下，或許因為其情緒管理問題，又或是想法甚多的他與教練相處不來，他每年換一隊，先後待過獨行俠、帝王、公牛、塘鵝。直至來到湖人後，朗度似乎找到適合自己的容身之處，不過他那喜歡挑戰教練，甚至自備戰術板在旁提場的行為，卻惹怒了湖人當時的教練禾頓（Luke Walton）。

右手受傷時的朗度只能坐在後備席，熱心的他更自備戰術板，不時在旁提場。（網上圖片）

積極在場邊提場的朗度被湖人教練禾頓認為他該閉嘴。（Twitter截圖）

「是啊！他叫我閉上他媽的嘴。」朗度在右手受傷時客串教練團角色，卻被禾頓投訴他說太多，不想讓他多說一句。朗度卻毫不在意，還是投入為湖人隊友分析、提議戰術的角色。後來，湖人於今個賽季換以禾高（Frank Vogel）為教練，一位適時放手讓朗度發揮的教練，「一切在於教練給予的機會與信任，如果你願意給我時間，讓我控球，讓我做自己，我與球隊的得分定會飇升。」朗度強調教練的信任很重要，大家亦對故事最後發展很清楚，尤其西岸決賽Game2由他發球策動最後一擊，並讓隊友為安東尼戴維斯（Anthony Davis）以三分球絕殺金塊，這還是他特別請示禾高可否讓他發底線球。

朗度在在旁點隊友的畫面並不罕見。（Getty Images）

現任湖人教練禾高於暫停時講解，未上陣的朗度就像助教一樣給予意見。（Getty Images）

朗度主動要求開底線球，造就安東尼戴維斯三分球絕殺：

一路走來，朗度曾經火爆與教練對罵，直到現在他得到發揮其能力的機會及地方。這位年屆34歲的球員仍能律己以嚴，除了維持鋼條般的身形外，他鑽研比賽片段絕不比教練少，正如他曾言：「我能夠讓隊友在比賽打得更輕鬆，這是我最自豪的一點，我亦不介意為球隊想出每回合的戰術，我就像球場上的教練。」能夠為隊友送上最佳助攻，實戰時執行最適合的戰術，在球場上掌控一切，這就是朗度的籃球信條。

朗度：「我能夠讓隊友在比賽打得更輕鬆，這是我最自豪的一點。」（Getty Images）

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