【NBA總決賽】Jumper估波團結果出爐　3位獨具慧眼完美估中

經歷了漫長的一季，萬眾期待的NBA總冠軍終於正式出爐，由湖人以場數4：2淘汰熱火，在這個不平凡的一季之中，繼2010年後再次捧起總冠軍獎盃。今年Jumper估波團亦有最後5位勝出者，登上「估波之王」寶座！

Jumper今年邀請了4位港、台著名的球評及評述員以及11位球員、教練以及Jumper小編，齊齊預測今年他們心目中的NBA總冠軍、場數及FMVP。當中丘雨勤、馮堅成、甲一球員蘇伊俊、梁民熊及女甲球員陳欣汶，獨排眾議力撐熱火奪冠。可惜熱火受傷兵滿營影響下，苦戰之下成功「偷」得兩場，遺憾沒辦法再下一城。

占士雖然失落常規賽MVP，不過捧起總冠軍與FMVP一樣開心。（Getty Images）

聽聽港、台兩地球評、評述員點睇：

聽聽本地甲一球員、教練點睇：

至於預測湖人奪冠小隊共有11人，不過Jumper小編卻「諗太多」，太大膽估計湖人需要與熱火戰至第7場，才驚險拿下總冠軍，我們幻想的劇本沒有上演，同樣淘汰出局。來自台灣、為Eleven Sports擔任球評、台灣Yahoo的專欄作家李亦伸，過往有不少「燈死」球隊的經驗。本來今次看好湖人及李亦伸以4：1結束，可惜埋門一腳被熱火的追一場，最後李亦伸的4：1預測還是「燈死」湖人。另外協恩教練任明敏、理大教練譚偉洋、甲一球員李琪及蘇志樂預計湖人以場數4：1捧盃，同樣被淘汰出局。

心水FMVP為安東尼戴維斯的李嘉耀一樣要出局。（資料圖片

翁金驊估中湖人4：2奪冠，可惜敗在FMVP啊！（資料圖片）

至於較為保守的翁金騲、李嘉耀、方誠義、蔡再懃以及林碧怡預測湖人奪冠，不過他們看好熱火有力與湖人一戰，預測湖人需以場數4：2勝出。他們眼光果然獨到，尤其是他們預計湖人奪冠，同時清楚熱火的韌力，能夠將賽事延至Game 6，才能準備估中場數4：2，恭喜、恭喜！

蔡再懃眼光跟他射球一樣，準！（資料圖片／龔嘉盛攝）

不過，估中場數並不等如已經勝出，全因還要估中MVP，可惜其中兩人敗在這關鍵一刻。翁金驊及李嘉耀預測FMVP將是安東尼戴維斯（Anthony Davis），全因他的季後賽表現非常平穩，同時是湖人攻守兩端不可或缺一員。可是世事就是這樣，這FMVP最後還一定是勒邦占士（LeBron James）的囊中物，抱歉二人估中總冠軍都要出局。

馮堅成力撐後生仔熱火奪冠，可惜全隊在Game 5拼盡全力，Game 6真的難以一戰。（資料圖片／黃寶瑩攝）

李亦伸的「神秘東方力量」不減，湖人還是被熱火「偷」到兩場。（受訪者提供）

突破重重困難的方誠義、蔡再懃及林碧怡成功估中占士為FMVP得主，成為最終「估波之王」。這也難怪的，占士在季後賽的發揮穩定，而且能夠帶領球隊，令他生涯4度拿下FMVP，足證他的無人能阻的能力。至於，安東尼戴維斯也不用失望的，年紀尚輕，未來一定是你的。

誰是他們心目中的總冠軍及FMVP？（按圖放大）