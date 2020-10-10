【NBA總決賽】占美畢拿獻大三元　熱火生死戰險勝湖人

NBA總決賽，總場數領先3：1的湖人，今仗穿上由高比拜仁設計的「黑曼巴球衣」出戰第5場，力爭今仗奪走總冠軍。「紫金軍團」與熱火爭持相當激烈，兩軍多次互換領先，湖人的丹尼格連處理最後一擊三分射失，結果熱火以3分之差力克湖人。兩軍將於星期一早上舉行總決賽Game 6

湖人在NBA總決賽第4場，上仗力戰熱火，戰至末段安東尼戴維斯射入關鍵三分並封阻占美畢拿的上籃，結果102：96再下一城，湖人總場數領先至3：1，奪冠在望。

湖人熱火過去4場戰況：

湖人今仗披起「黑曼巴球衣」出戰Game 5，展示爭奪總冠軍的決心。（Getty Images）

湖人早前宣布在Game 5穿上「黑曼巴球衣」（Black Mamba Jersey），誓要以高比拜仁之名衝擊冠軍指環。兩大主將勒邦占士及安東尼戴維斯領軍出戰，內線由「超人」侯活（Dwight Howard）鎮守，配合丹尼格連（Danny Green）及卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）。

熱火方面，控衛祖傑治（Garon Dragic）繼續因傷未能上陣，占美畢拿率新星希路（Tyler Herro）及艾迪巴約（Bam Adebayo）等球員力爭延續爭奪總冠軍的希望。

安東尼戴維斯落地時觸傷舊患，幸好沒有大礙，及後如常上陣。（路透社）

熱火與湖人在首節互有領先，湖人由戴維斯及「KCP」打出一段9：0的攻勢反先，及後熱火在暫停後還以顏色，同樣連取9分。戰至首節末段，AD搶籃板落地後疑似觸傷右腳足踝，倒地後緊握足踝，狀甚痛苦，及後立即被調離場，湖人戰畢首節以1分領先。

侯活與占美畢拿在首節搶籃板時發生衝突。（路透社）

湖人軍醫表示安東尼戴維斯觸傷腳筋的舊患，強調他在今場可以繼續作賽，並在第二節8分半鐘左右入替，令不少湖人球迷安心。熱火一度拉開11分領先，占士今仗的三分手感火熱，連轟兩個三分球為球隊收窄差距，在第二節末段再一次追近至1分落後，畢拿完半場前轟入三分，熱火以4分領先進入下半場。

勒邦占士今仗三分手感火熱，多球遠距離的三分球同樣命中。（Getty Images）

踏入第三節，兩軍全靠外投得分，主要來自三分球。戰情與首兩節相若，熱火曾擁有8分領先，即使湖人一度追至1分落後，但在克魯達及鄧肯羅賓遜兩球三分得手並博得犯規，熱火領先6分進入最後一節。

鄧肯羅賓遜是今仗熱火的「X-Factor」，全場攻入7個三分球。（Getty Images）

即使湖人初段再度被拉開雙位數的落後，熱火進攻突然啞火，加上占士挺身而出再攻入兩個三分球，帶動全隊打出一段15：3的攻勢，反超前熱火。兩軍在最後兩分鐘梅花間竹，一度打成103：103平手，占士殺入籃底並博得「And-1」反先1分。

AD補籃成功後再取領先，進攻時間不足24秒，占美畢拿殺入禁區博得犯規並兩罰全中，雖然領先1分但餘下16.8秒讓湖人組織最後一擊，丹尼格連無人看管下三分「炒粉」，錯過反勝機會，最終熱火以111：108扳回一城，總場數追成2：3。

即使占士今仗攻入40分，惜未能領湖人在今場奪冠。（Getty Images）

占美畢拿今仗差不多戰足全場，上陣47分鐘並再度交出「大三元」，貢獻35分﹑12個籃板及11個助攻，今仗「X-Factor」鄧肯羅賓遜三分球13射7中，攻入26分，加上其餘4名隊友交出雙位數得分，即使勒邦占士獨取40分依然無補於事。

熱火6將得分雙位數：

高比拜仁（Kobe Bryant）威水史：

+ 15 + 15 + 15

以高比方式說再見（按圖放大）：