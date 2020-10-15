【湖人封王】沉澱後盡是思念之情　占士簡單數語懷念高比

經歷了10年，從高比拜仁（Kobe Bryant）到勒邦占士（LeBron James），湖人終於迎來他們期盼已久的NBA總冠軍。湖人今季歷盡高低，滿是悲喜交雜的一年，感觸良多的還有帶領球隊重返嶺巔峰的占士。 奪冠之後，占士未有太多談論故友高比，沉澱數天後才緩緩道出一句：「兄弟，希望我讓你感到驕傲。」

湖人上一次拿下總冠軍，已是2010年由高比夥拍加素（Pau Gasol）聯手達成。可惜，湖人隨後一直無緣總決賽，高比退役前一直嘗試再次助湖人打入總決賽，遺憾還是止步。

過去10年，總冠軍都是湖人心底的缺，在占士、安東尼戴維斯（Anthony Davis）先後加入後，湖人燃起重奪總冠軍的希望。

2010年面對宿敵塞爾特人，高比拜仁帶領湖人拼盡7戰，終以4：3封王。（Getty Images）

2018年勒邦占士（LeBron James）以自由身加盟，簽約4年。(Getty Images）

10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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當湖人復興步上總冠軍之路，高比本應親自見證愛隊再次捧起總冠軍，遺憾這位湖人傳奇卻在今年初因直升機墜毀離世。高比的離世令湖人一片愁雲慘霧，一眾球員懷抱他的黑曼巴精神（Mamba Mentality），誓言要戰至最後，拿下總冠軍獻給高比。

2019年的夏天，湖人引入安東尼戴維斯為復興注入最後拼圖。(Getty Images）

本以為高比能夠親眼看到湖人再次捧起總冠軍，遺憾一場直升機墜毀事故令他與次女Gianna在內9人去世。（Getty Images）

等待了10年，湖人終於重返巔峰，可惜高比未能親眼見證這一刻。（Getty Images）

總決賽Game 6哨聲一響，球場灑起一片紫金雨，湖人眾將如繹重負，安東尼戴維斯更即場落淚。眾將興奮慶祝之際，不忘將總冠軍獻給已離世的高比。

唯獨與高比交情非淺的占士，一直未有開腔提起高比。直至今天，占士沉澱數天後始更新instagram，簡單一句：「兄弟，希望我讓你感到驕傲，愛你並思念你。」占士上載一張自己的黑白照片，大腿上放着一件由高比設計的黑曼巴球衣，寥寥數語，字裏行間滲透他對故友的思念。

占士今天更新instagram，盡現他對高比的思念之情。（instagram截圖）

高比死前最後一個instagram貼文祝賀占士於NBA生涯的總得分超越自己。（instagram截圖）

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