占士「豪宅」贈愛女　水晶吊燈華麗設計　哥哥Bronny繼續消失

離家3個月的占士（LeBron James）在總決賽結束後，終返回洛杉磯家中共聚天倫。雖然長時間不在家中，但他趕及在小女兒Zhuri生日之前，為她送上一棟外形複製自家豪宅的小別墅，占士這位爸爸真的是「女兒奴」！

「大帝」占士過去曾離家3個月，住進了奧蘭多迪士尼園區，在NBA隔離泡泡中復賽。離家日久的占士曾坦言非常想念家人，因此他決定打破自己過往在季後賽時從不看手機的習慣，一解思念家庭的情緒。

占士過去3個月在奧蘭多迪士尼園區的隔離泡泡作賽。（Getty Images）

漫長的3個月，占士終於帶着個人第4座FMVP獎座到洛杉磯的家，回歸真正的家庭生活，與子女享受天倫之樂。占士寵愛小女兒Zhuri，適逢愛女將於本月下旬6歲生日，占士早就秘密準備生日禮物。

占士愛錫他的掌上明珠小女兒Zhuri。（Getty Images）

占士在自家豪宅的草地建了一座迷你版別墅，送給即將6歲的Zhuri。（instagram截圖）

占士最近在Instagram限時動態上分享他為Zhuri準備的生日禮物，就是在花園建造一棟迷你版的自家豪宅別墅。Zhuri似乎非常滿意這份6歲的生日禮物，小別墅內五臟俱全，擁有一盞小型水晶吊燈，華麗的紫色沙發，另一邊還有一個開放式廚房。占士詢問Zhuri能否坐下來，好客的Zhuri一口答允，惟占士這位客人未有脫下鞋子，勞煩Zhuri抹去占士踩進來的小草。

Zhuri忙着抹去占士帶進屋內的小草。（instagram截圖）

Zhuri別墅真的五臟俱全（按圖放大）：

萬聖節將近，Zhuri着手將別墅裝飾成鬼屋，她在屋外大門貼上「Welcome to Zhuri’s haunted house, Warning」（歡迎來到Zhuri的鬼屋，小心），十分有童真。Zhuri親身上陣在屋內扮演「驅魔人」的動作，占士更配合地裝作害怕尖叫，好父親真的不易做呢！

占士豪宅環境逐格睇：

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Zhuri精心佈置她的小別墅。（instagram截圖）

Zhuri更裝成「驅魔人」的動作，占士還故作驚慌。（instagram截圖）

不過，在占士返家後發布的貼文或是限時動態，都看不到另一位家庭成員，大兒子Bronny。網民非常關注Bronny在占士回家後的去向，全因他早前曾經上載疑似吸食大麻的限時動態，雖然隨後立即刪除，不過網民已截圖留底。當時占士仍在隔離泡泡征戰，無暇管教Bronny。

Zhuri獨享的小別墅：

Bronny最新的instagram貼文已是4周前的入樽片段。（instagram截圖）

如今占士已經回家，網民關心Bronny面臨怎樣的懲罰。雖然Bronny在網上消聲匿跡，惟熱心網民仍然不斷在Bronny最後一個Instagram貼文下留言，關心他在父親回家後是否安好。沉寇一時，Bronny動向似乎有更新。最近Bronny本應與NFL球星Odell Beckham Jr直播電玩《Call Of Duty》（決勝時刻），Odell注意到Bronny沒有上線，便詢問其他小隊成員Bronny在哪裏，其他成員似乎暗示Bronny應正在被占士懲罰不能打電玩。大家不用太擔心Bronny安危，看來他還是過得很好。

希望Bronny能夠盡快解禁，向一眾關心他的網民報平安。（Getty Images）

電競成員暗示Bronny正被占士處罰：

Bruh LeBron has Bronny in the gulag LMAOOOO pic.twitter.com/mnycUlVTO9 — Brian. (@JuiceWayne__) October 13, 2020

同場加映，10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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【同場加映：JR史密夫搶鏡實錄】