本地籃球丨終於有比賽！工商盃11月中「重啟」　賽程仍未更新

康文署曾先後關閉豁下場地，香港籃球總會一度將所有賽事停擺。 今日（2日）下午，籃總突然宣布工商盃將於本月16日開打，如順行舉行，也就是自從疫情爆發後首個復賽的籃球賽事。

工商盃去年12月開打，在1月下旬，賽程未過半時就因新冠肺炎大爆發而暫停，當時仍處分組賽和複賽階段。在6月疫情曾緩和時，籃總宣布7月13日「重啟」餘下的工商盃賽事，但卻在開賽當日「急煞停」，籃總當時表示經評估及商討後認為「新冠肺炎疫情近日反彈，本會以參加者的健康風險安全為首要考慮」，工商盃需再暫停。



惟入秋後疫情再有緩和跡象，多項社交距離措施逐步放寬，今日籃總亦於傳媒通訊群組中宣布「工商盃將於11月16日重開，本會將會按照康文署的指引下進行比賽」，但網上的賽程仍未更新。

工商盃去年12月開打，但在1月下旬腰斬。（資料圖片）

10月1日籃總已經揚言恢復舉辦籃球活動，並提及將恢復因疫情而腰斬的第41屆工商盃籃球賽，讓參賽球隊投入比賽。惟早前有報導指工商盃或將胎死腹中，並從籃球總會副會長羅善行證實，「由於與康樂及文化事務署的洽談不果，對方不同意豁免讓比賽球員無須戴口罩」，工商盃需再擱置；不過以上資訊，卻未能從任何官方途徑獲得。

曾於7月中旬重啟但卻在開打當天再煞停。（資料圖片）

10月1日籃總再表示將會讓工商盃復賽，今日宣佈實際日期。（資料圖片）

出外打波注意事項！（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

工商盃男子組焦點參賽球隊：

+ 3 + 3 + 3

工商盃女子組焦點參賽球隊：