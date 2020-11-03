【美國大選2020】特朗普再「追擊」勒邦占士　揶揄NBA總決賽無聊

美國大選如火如荼，兩名候選人亦作最後衝刺拉票。一直與勒邦占士（LeBron James）有「牙齒印」的總統特朗普（Donald Trump），昨日在賓夕法尼亞州的集會上，再次向湖人球星吐槽。

自年中「George Floyd警察槍擊」一事後，近月美國爆發多次示威活動，然而在「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動下，不少球員在球賽播放國歌期間單膝跪下以表抗議。

總統特朗普（Donald Trump）昨日在賓夕法尼亞州的集會上，再次向勒邦占士吐槽。（Getty Images）

昨日在賓夕法尼亞州的集會上，美國總統特朗普再次就事件演說，並把矛頭指向勒邦占士，更揶揄NBA總決賽收視差：「關於勒邦占士，我替他感到難過，他們的總括賽收視率下降七成，我甚至一球都沒看，因為我覺得很無聊；你知嗎，如果你不尊重國家、不尊重國旗，就沒人想看你的球賽。」

話畢，特朗普的支持者隨即高呼，並大聲叫囂着「LeBron sucks！」（勒邦占士爛透了！）

【過去20年 NBA最佳公民竟然有⋯⋯】（按圖放大）：

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勒邦占士因種族矛盾的議題多次開腔。（Getty Images）

二人的恩怨也許要追溯至2017年，勒邦占士以「乞衣」形容特朗普取消邀請NBA總冠軍勇士隊造訪白宮，其後LBJ在節目中形容特朗普像是用體育來分化民眾。特朗普隨後亦連環炮轟該NBA球員為「hater」，有指出聯盟中他只喜歡米高佐敦。二人恩怨一直未段，占士早前接受《紐約時報》專訪時表示，他將不會再公開與特朗普開罵，惟特朗普沒有放棄狙擊的跡象，未知LBJ能否忍手呢？