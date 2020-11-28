【籃球熱話】八村壘籃球以外新嘗試　演繹真人版胖虎自評勁過滿分

Jumper
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隨住NBA復賽告一段落，效力巫師的混血日將八村壘（Rui Hachimura）把握休賽期調整狀態。不過，在新一季到來之前，八村壘決定來一個新嘗試，早前他接拍日本電訊商的廣告，飾演會打籃球的胖虎（技安），與荷里活影星布斯韋利士（Bruce Willis）、堺雅人等演員一同重現日本國民經典動漫《多啦A夢》（叮噹）的角色。

身形高大且黑黑實實的八村壘與胖虎形象不謀而合，換上胖虎標誌的啡橙色衣服的他，飾演45歲的胖虎，果然是最佳人選。

以一身胖虎招牌的啡橙色衣着示人的八村壘。（影片截圖）

在廣告的花絮內看到八村壘展露身手，拍波、胯下運球以及利用手指轉波通通沒難度。八村壘亦投入胖虎的角色中，其中一幕他拿起咪高風作狀唱歌一刻，實在非常惹笑，看來他頗有喜劇天分。

八村壘搞笑演繹擁有「歌唱魂」的胖虎。（影片截圖）

八村壘最新廣告逐格看（按圖放大）：

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八村壘在廣告內表現自如，原來這才是他第一次演出其他角色，「當初接到邀請的時候，我很高興能夠演出這個於我小時候，以及其他小朋友都會看的卡通片。」演繹一個膾炙人口的動漫角色，八村壘慶幸自小看過《多啦A夢》，能夠表現出胖虎的神髓，自信滿滿的他更為自己評分：「我會給自己110分，哈哈！」

八村壘對自己首次飾演胖虎的表現，評價為超越滿分的分數。（影片截圖）

在動漫之中，多啦A夢擁有不同有趣又實用的法寶，幫助大雄度過不同難關。八村壘被問到自己最想使用哪些法寶，他不假思索一口回應：「當然是竹蜻蜓，還有隨意門，能夠方便我輕鬆來回日本與美國！」

最新廣告正式發布，八村壘在twitter提醒大家多多捧場。（twitter截圖）

同場加映，Bronny簡直是占士的翻版（按圖放大）：

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同場加映，NBA著名父子組合：

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同場加映，猜猜他們的爸爸是誰？

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