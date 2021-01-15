鄧肯的冷待與普波域治的嚴控　柏加新秀時期扛起巨大壓力

一位19歲的法國小子柏加（Tony Parker），隻身到地球另一端的美國，參加NBA選秀加盟馬刺，逐步實現兒時夢想。然而，每一個開端也是不容易，年輕、新人、歐洲球員的身份令仍是新秀的他，受到前輩鄧肯（Tim Duncan）冷待，教練普波域治（ Gregg Popovich）嚴格控制，這小子可謂甚艱難。惟他憑心理質素及實力球技，讓眾人信服，其後他與鄧肯、真路比利（Manu Ginobili）的「GDP」三巨頭開創馬刺王朝。

要在頂尖的NBA打球已經不容易，早於20年前的外國球員要在NBA站穩陣腳更是困難，來自法國的柏加初時更受盡質疑，全因他那瘦小身形站在一群高大球員之中，實在是相形見黜。可是，機會要靠自己掌握，到美國參加試訓的柏加把握機會表現，令他獲得普波域治賞識：「當時他對我說，如果我未被選走，他們會於第一輪挑選我。」柏加就這樣在2001年選秀第一輪28順位，被馬刺選中，為他未來的種種故事寫下開端。

仍在法國打球的柏加身形瘦小。（網上圖片）

回顧柏加職業生涯（按圖放大）：

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來自馬刺球星鄧肯的質疑

雖然NBA球員以打球維生，可是同樣存在職場文化，新人報到之時，少不免受到前輩質疑，「他初來這裏，年輕到不得了，英文又不是說得很好，我覺得他不會待太久，甚至不知道會否進入正式陣容。」鄧肯對於這位年輕控衛心存懷疑，甚至一整年沒跟柏加說話。普波域治不斷說服鄧肯，認為柏加有天賦，將來定大有作為，在馬刺奪冠之路能助一臂之力．惟鄧肯不以為然，「我心想『是但啦，我根本唔當佢一回事』。」年輕的柏加當然感受到鄧肯的冷漠，可是他卻視之為測試，「可能鄧肯想知道我的心理質素是否足夠強大，成為馬刺奪冠需要的控衛，對此我永遠心存感激，給我動力向他證明自己。」

初到馬刺的柏加，曾經備受鄧肯冷待。（Getty Images）

走過懷疑，柏加還是用實力與球場上的表現，得到鄧肯的認同，甚至與真路比利成為無堅不催的「GDP」組合。（Getty Images）

擺脫質疑，以最年輕正選控衛證身價

弱者可不能輕易在聯盟立足，柏加憑他的速度、組織能力及天賦，仍是新秀的他於第5場常規賽已成為正選控衛，可是他心中還是顧慮鄧肯的感受：「當教練告訴我會正選時，我第一個反應是鄧肯可以嗎？他是球隊的明星，未來會有一位瘦小球員傳球給他，我要確保他沒有意見。」相信大家也很清楚故事的發展，真路比利於2002年加入，與鄧肯曾看不上眼的柏加，三人以「GDP」組合成為了馬刺強大的配搭，橫掃高比拜仁（Kobe Bryant）與奧尼爾（Shaquille O’Neal）的湖人、拉舒德華萊士（Rasheed Wallace）及賓華萊士(Ben Wallace) 的活塞，還有占士（LeBron James）帶領的騎士。

「GDP」組合的強大，讓他們開創了馬刺王朝。（instagram截圖）

柏加的組織、真路比利的切入、鄧肯的高度，三人合作無間，為馬刺高舉總冠軍。（Getty Images）

來自普波域治不容出錯的寄望

「GDP」的強大在於彼此間的尊重及信任，亦鮮有聽到3位主將不和的消息，他們在球場上合作無間，只要一個眼神便能察覺隊友下一步行動，「我們在球場上培養出這樣的關係，這是自然而然。」真路比利說着。惟種種的榮譽背後，伴隨而來是不同的壓力與沮喪，「從第一天開始，我沒有給柏加過好日子。」普波域治為有名的嚴師，他所執教的馬刺曾連續22年打入季後賽，在他指導下成績有目共睹，柏加也是在如此的壓力下極速成長：「我緊盯他每個可能犯的過錯，或可能與我相反的決定，我不想選一個精神或情感上扛不住的人。他初初成為正選之時，我想弄清楚球隊能否依賴佢，這是一份很高的期望。」

在柏加加入馬刺之初，普波域治看中他的天賦，已經對這名法國小子寄予厚望。（Getty Images）

普波域治對柏加非常嚴格，只要出現不必要的錯誤，便會把他換出球場。（Getty Images）

柏加沒有辜負普波域治的期望，在他於場上指揮下，協助馬刺奪得3個總冠軍。無奈馬刺後來遇上復興的湖人以及熱火「三巨頭」的阻礙，讓馬刺繼2007年後有7年之久未嘗奪冠。直到2014年總決實重遇曾擊敗他們的熱火，這次「GDP」沒有給對方任何機會，由鄧肯肆虐禁區、真路比利「鬼之切入」、柏加組織攻勢以及穿梭於高個子之中的拋投，還有爐火純青的擋拆，清脆地以場數4：1擊退熱火，再次高舉總冠軍。

三子退役後，仍然不時相約見面，足見彼此「真正兄弟情」。（instagram截圖）

馬刺於2014年總決賽擊敗熱火「三巨頭」，再次捧起總冠軍，柏加更笑指這可能是他們最後一次奪冠，畢竟他們都老了。（Getty Images）

這亦是「GDP」晚期的飛翔，鄧肯於2016年退役，留下的柏加與真路比利在2018年告別球壇，一代傳奇組合也「拆夥」。從起初的不信任到最佳拍擋，「GDP」攜手拿下4個總冠軍已證明所有，「柏加贏得我的尊重，一個我不抱期待的法國小子，成了我最棒隊友，和最好的朋友。」鄧肯回望過去一切，還是被柏加的不懈與實力打動。

柏加在球場上一直能夠沉穩指揮大局。（Getty Images）

缺少其中一人也不會是當年的「GDP」，他們沒有退縮也沒有因敗仗而拆夥，了解對方、合作無間是他們強大的武器。（Getty Images）

同場加映，現代NBA「買少見少」的內線球員（按圖放大）：