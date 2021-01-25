Kobe逝世周年　湖人不會舉辦追悼活動　占士：我們仍在過渡

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一代傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）去年離世，時光飛逝，後天將是直升機失事一周年。高比生前效力的球會湖人，在這一年也抓緊機會緬懷他，去季NBA總決賽球員亦屢次穿上「曼巴球衣」作賽悼念。

惟據《ESPN》指出，湖人沒有打算就高比離世一周年作公開致敬。

2020年1月一場直升機空難，一代籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）意外逝去，轉眼已是2021年，後天就是他的死忌。

一代傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）去年離世，時光飛逝，後天將是直升機失事的一周年。（Getty Images）

他的離世即使過了一年，球迷心中對他的思念還是不減，而遺孀Vanessa更用上一年時間慢慢療傷。

Vanessa早日撰寫一封親筆信給各大傳媒，希望媒體紀念高比之時不要再次用到空難現場有關影像，以免家人受到二次傷害，而這份傷痛，高比好友勒邦占士亦深深體會。

占士盡現他對高比的思念之情。（instagram截圖）

勒邦占士早前接受訪問表示，他不會主動去觸摸去年的傷痛：「別人說時間能修復傷口，但那事件是非常傷痛、痛心，很大部分的我們仍在過渡；我不想回到那個情緒，因為它（高比離世）太黑暗，不僅對我自己，而且對我們的組織以及與之有關的每個人都如此。」

勒邦占士：「我不想回到那個情緒，因為它（高比離世）太黑暗。」（Getty Images）

然而據《ESPN》報導，湖人決定將不會舉行任何向高比拜仁緬懷的紀念活動。湖人在25日、27日將分別出戰騎士及76人，據指他們2場比賽中不會如去季季後賽般穿上「曼巴球衣」出賽。

回顧81分前後的高比拜仁（按圖放大）：

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湖人決定將不會舉行任何向高比拜仁緬懷的活動。（Getty Images）

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