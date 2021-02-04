籃球熱話︱林書豪經理人重提CBA　力數中國球壇「不公開的事實」

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-04 19:42

「G. League」下周二開鑼，萬眾期待的林書豪亦即將亮相。近日他為發展聯盟拍攝宣傳片，當中提到他已渴望到球場一起競爭，可見林書豪內心的火燒得熱烘烘。 然而在生涯新一頁開始之際，林書豪的經理人團隊成員王凡日前在內地節目中重提舊事，並指出CBA的核心問題：「在中國，勝負太重要了。」

林書豪的新一頁預料在下周二正式展開，屆時他將代表聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）出戰G. League。

各支球隊目前已抵達奧蘭多迪士尼，並將仿效去季NBA復賽的模式，在完全隔離的「泡泡園區」內，進行例行賽及季後賽。

「G. League」下周二開鑼，萬眾期待的林書豪亦即將亮相。（Instagram）

「我十分興奮，同時也知道這不是理所當然的」，林書豪透露將在G.League中學習與享受。

在新賽季的宣傳片，林書豪亦提到在全新的環境裏給他回到過去的感覺：「雖這是職業生涯的第11個賽季，但我感覺像個新秀；這是一個很大的挑戰，每一個人都喜歡在燈光下打球，我渴望很快走上球場一起競爭。」

史提芬居里（Stephen Curry）亦有留言支持林書豪。（Instagram）

林書豪自去年底宣布離開CBA的北京首鋼後，一直希望重投NBA，傳聞不斷，一度傳出與勇士及籃網好事近，可惜只聞梯響。

然而現在投身G. League，也代表NBA之門並沒有完全關上，JLin重返昔日舞台也許只是時間問題。

林書豪在CBA賽季完結後，隨即要到醫院報到，其中包括膝頭、臉部和背部都有一定的傷勢。（資料圖片）

縱使人已離開CBA，但林書豪與中國籃球之間依然欲斷難斷。近日林書豪的經理人團隊成員王凡，接受內地著名記者賈磊節目訪問，談到CBA中一些爭議議題，包括林書豪一直受到的「皮肉之苦」。

【重溫：林書豪新冠肺炎期間的惹火言論】（按圖進入）

林書豪經理人：「在中國勝負太重要」

王凡直言CBA傷人動作多，因為在中國勝負太重要了：「這個事從根上來講是基層的事，從小就是這麼教的，因為在中國勝負太重要了，勝負決定了教練的業績，決定了教練今年能不能拿到更多經濟和地位方面的利益。」

王凡續道，在CBA裏存在很多不公開的事實：「為什麼這麼多改年齡、（年紀）大打小的事情？為什麼這麼多不合理的動作？它都是為了贏球，不擇手段。」

面對對手嚴加看管，曾被重擊頭部、鼻和嘴巴，加上膝蓋積水也一直困擾他。（林書豪Instagram）

林書豪曾受盡網民的批評：（按圖放大）