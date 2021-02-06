【NBA】杜蘭特半途「被逐」嬲爆　籃網主場6分不敵速龍

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-06 14:32

NBA今日（6日）上演東岸大戰，由布魯克林籃網主場迎戰多倫多速龍，籃網「三巨頭」之一的杜蘭特今仗「神出鬼沒」，後備上陣19分鐘後被強制退賽，最終籃網主場僅負速龍6分。杜蘭特及後在社交網站直呼，「放我出去！」，對聯盟的決定大表不滿。

當夏登加盟籃網組成另一「三巨頭」後，籃網的賽事不時成為外界焦點，「大鬍子」夏登與「大少」杜蘭特再度合作，二人除了曾經在雷霆並肩作戰外，另一共通點就是與新冠肺炎特別「有緣」。

杜蘭特曾經在去年5月感染新冠肺炎，順利康復回歸；夏登曾多次違反防疫令，出席不同活動，並被罰款。杜蘭特在出戰速龍一仗前，曾經與初步確診患者接觸，根據NBA的規例，杜蘭特將不能在今仗上陣，不過該名患者開賽前仍未有結果，故此杜蘭特即使今仗未能正選披甲，但依然以替補身份上陣。

夏登與杜蘭特已多次因為防疫問題而未能披甲。（美聯社）

杜蘭特登場19分鐘，交出8分﹑6個籃板及5個助攻後，「KD」在第三節初段被換出，事關該名患者成為確診個案，而他亦順理成章成為密切接觸者，所以聯盟不再讓他上陣。籃網下半場大部分時間缺少一大將，速龍乘勢反擊，在施亞琴（Pascal Siakam）及洛利分別交出33分及30分下，速龍最終以123：117力克籃網。

杜蘭特第三節變成密切接觸者，僅上陣19分鐘便未能再度上場。（Getty Images）

NBA今日焦點戰果（按圖放大）：

杜蘭特今仗被迫退場外，兩項紀錄同時斷纜，13年來首度以後備身份落場，亦是166場得分雙位數的紀錄走勢同樣告一段落。「KD」對聯盟的決定大感不滿，他在過去24小時3度測試，結果同樣呈陰性反應。杜蘭特透過社交網站連珠炮發怒轟賽會，更高呼「放我出去」，更指NBA這一著是差劣的公關招數。

杜蘭特突然「被禁賽」，KD嬲到出Po炮轟賽會。（杜蘭特Twitter截圖）

有球員成為密切接觸者，聯盟當時的決定是抽起杜蘭特，而球賽繼續進行，這個做法引起不少外界聲音。NBA就今次事件發聲明解畫，杜蘭特半途「被逐」的事件，是根據衛生守則做事，只要是密切接觸者就需要接受隔離，並不能落場作賽。杜蘭特在對空檔仍可出戰，但他變成密切接觸者後，就一定不能落場。

根據知名記者Adrian Wojnarowski的消息，杜蘭特將不會隨隊出戰76人一仗。

杜蘭特13年來首度後備上場。（美聯社）

福布斯預計2021年NBA收入十大球員（按圖放大）：

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