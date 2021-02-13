【熊仔講經咩】NBA真人版赤木和花形？　一剛一柔稱霸內線的中鋒

撰文： Jumper編輯團隊 最後更新日期： 2021-02-13 11:48

漫畫「男兒當入樽」（Slam Dunk）入面，神奈川兩大中鋒赤木剛憲和花形透，相信在籃球友中無人不曉。漫畫中就是以「一剛一柔」形容二人；惟現實中的NBA，也一樣存這兩類型中鋒！ 今日就討論一下聯盟兩名「剛·柔」中鋒，大家又會喜歡哪一個？ 文：梁民熊

全能祖傑 控球助攻無難度

金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）開季至今得分已達27.5分，暫列排行榜第6，還比「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、尼納特（Kawhi Leonard）高。然而作為內線強悍，他亦以場均11.5個籃板、排行榜第7成為前列份子。

有看開NBA的朋友也會知道，祖傑最為吸引的是他的無私打法。（Getty Images）

不過有看開NBA的朋友也會知道，祖傑最為吸引的是他的無私打法。就如早前金塊隊對碰爵士，隊友梅利（Jamal Murray）不斷「餵波」、巴頓（Will Barton）瘋狂提醒，大家都希望祖傑能達到生涯新高之際，主角卻沒有「理會」反之繼續助攻。翻查資料，這名中鋒助攻次數竟然以平均每場8.5個領先多名NBA超級控衞，包括基斯保羅（Chris Paul）、尼拉特（Damian Lillard）、洛利（Kyle Lowry）等等....... 當然在助攻榜排第4的祖傑，同時為全聯盟最多助攻的中鋒。

我們經常看到祖傑控球過場的畫面，除了能穩定地持球加速、邊向 ，他最拿手的「Baseball-Pass」：孭位》籃板》轉身》長傳》Easy-layup。（Getty Images）

身為一個正中鋒，除了得分和籃板，傳球亦有一手可謂是球隊必殺技。這要求球員高超傳球技巧，而祖傑擁有的更是控球後衛的視野及洞察力。在金塊比賽中，我們經常看到祖傑控球過場的畫面，除了能穩定地持球加速、邊向，他最拿手的「Baseball-Pass」：孭位➡️籃板➡️轉身➡️長傳➡️Easy-layup，令球迷睇得賞心悅目

祖傑擅長組織，金塊需要他的傳球視野，幫忙串連進攻。（Getty Images）

祖傑拿手好戲：

現代版奧拉祖雲 艾比迪的統治能力

近代NBA已漸漸變成由後衞統治，中鋒主宰內線這「行業」已慢慢式微。不過筆者則認為，76人的艾比迪（Joel Embiid）是僅存擁有統治能力的現代中鋒。

今年新加盟的丹尼格連（Danny Green）、施夫居里（Seth Curry），二人的「綠咖喱」威力確實幫助了艾比迪不少。（Getty Images）

今季NBA開季至今，艾比迪已打出職業生涯新高的29.3分、10.7籃板、2.7助攻及1.2個封阻，並帶領76人暫列東岸第一。同樣，如果有留意76人的朋友就會發現，今季艾比迪命中率明顯提高至55.3%，個人認為是主要與今季球隊陣容變動有關。今年新加盟的丹尼格連（Danny Green）、施夫居里（Seth Curry），二人的「綠咖喱」威力確實幫助了艾比迪不少。

近代NBA已漸漸變成由後衞統治，中鋒主宰內線這「行業」已慢慢式微。（Getty Images）

76人由以往施蒙斯（Ben Simmons）單控，已改為施夫居里加盟後的雙控衞，此不但加強組織力，同時亦都隱藏了施蒙斯缺乏外線攻擊的隱憂。丹尼格連具備經驗及單防能力，配合施蒙斯的防守，令球隊外線防力更上一層樓。然而杜比亞斯夏里士（Tobis Sharris）在中距離的威脅，正正為76人拉開對手防線，中路產生充裕的空間給艾比迪自由發揮。

艾比迪的威力：

此舉不但讓艾比迪獲得更多進攻空間及機會，亦完全解決了以往賀斯福（A.Horford）在陣時，內線重疊爭位的情況。（資深76人球迷既朋友一定知道...... Ben仔都成日入去Post-up…...）

祖傑、艾比迪以外 10個你要留意的中鋒：

+ 4 + 4 + 4

艾比迪擅長得分，76人需要他籃底衝擊力，轟炸對手內線（Getty Images）

所以今季艾比迪能夠大躍進其實有跡可尋，只要他保持健康，我熊仔都支持他今年殺入東岸決賽，再奪得常規賽最有價值球員。

分享完兩名「軟硬中鋒」，哪個比較出色？其實我也沒有答案，只可以說巨人對決難分難解。祖傑擅長組織，金塊需要他的傳球視野，幫忙串連進攻；艾比迪擅長得分，76人需要他籃底衝擊力，轟炸對手內線。所以如果金塊對76人，就兩名中鋒個人數據比較，個人認為艾比迪得分有絕對優勢。不過至於球隊勝負，得看整隊發揮才有分曉。

身為一個正中鋒，除了得分和籃板，傳球亦有一手可謂是球隊必殺技。（Getty Images）

*熊仔一定支持艾比迪，因為由艾佛遜（Allen Iverson）年代開始，已經是76人死忠~

梁民熊（Bear）介紹： 現役香港代表隊及甲一籃球運動員，曾參與多項海外及本地大型賽事，近年投身教練行列。希望透過文章分析及分享個人經驗，和大家「傾吓波計、講吓波經」。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】