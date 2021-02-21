NBA︱奧尼爾巴克利斥不值明星賽一席　泰譚表現不似預期有苦衷

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-21 18:24

最近NBA因為明星賽的正選名單出爐引起一番爭議，其中泰譚（Jayson Tatum）飽受質疑，名宿巴克利（Charles Barkley）和奧尼爾（Shaquille Oneal）更直斥泰譚本根不值得入選明星賽。 但泰譚表現下滑，事出必有因？

剛在休季期間得到大合同續約的泰譚自然成為塞爾特人的新當家球星，被寄予厚望：場均上陣35.2分鐘，取得25.8分、4.7助攻和1.3抄截，命中率44.9%，三分球命中率38.9%的表現，仍未達到大眾的預期。泰譚更一度被拿來與隊友布朗（Jaylen Brown）作比較，後者今季8項數據達生涯新高，進步更多。

泰譚表示自己現在更容易累。（Getty Images）

【今屆明星賽東西岸正選名單】（按圖放大）

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新冠肺炎後遺症導致表現下滑？

《TNT》在評選全明星後備陣容時，評論人一致認為布朗也應該入選陣中。一眾名宿表示以泰譚的表現不值這一席，顯然今季他的表現「雷聲大，雨點小」，讓人失望。

對於泰譚的表現，很有可能關係到新冠肺炎的問題。泰譚曾表示自己在肺炎康復後在比賽期間一度出現呼吸加快甚至急促，也比以前更容易感到疲累，種種症狀都可以能是後遺症。「在球場上來回跑幾次後，就會更容易上氣不接下氣，或者更快地感到累，自從得過新冠後我就注意到了這些。」泰譚在賽後訪問中提過。

籃球畢竟是一種講求速度的高強度運動。（Getty Images）

這很有機會是新冠肺炎的後遺症。（Getty Images）

泰譚曾在年頭感染過新冠肺炎，缺席1月15日到25日之間的比賽，「自從第一場比賽開始，情況就在逐漸變好，我有和教練與醫務人員討論過，我想這應該是一個漫長的恢復過程。」

然而俄亥俄州立大學醫學中心的醫生就表示，對一個需要健康身體來謀生的人來說，這種風險有點高，普通人出現輕微呼吸問題，還能勉強應付，但職業球員不可能做到這點，因此建議球員在康復後打比賽前，必須檢查心臟。

泰譚表示明白這是一個漫長的過程。（Getty Images）

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