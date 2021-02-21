女生自強︱連NBA球星也擋不住的女中豪傑　極限級性感照嫵媚動人

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-21 15:09

籃球，一項看來陽剛味重又對抗性強的運動，但並不代表那是男生的專利。 女生們不斷想證明自己能強悍也能嫵媚，Liz Cambage（Elizabeth Cambage）就是兩者兼備其中一位。

近日Liz宣布代言美國天后Rihanna的自家內衣品牌《Savage X Fenty》，更拍攝不少大尺度硬照，正符合Liz的反叛特色，世人認為女生不該做的事，她全都率性而行。在代言內衣品牌前，Liz就曾為《Playboy》拍攝露點寫真，也當了夜店DJ 5年，就是為了不被運動員三字綁手綁腳，將真實的自己呈現，無懼「Haters」。

《ESPN》出版的「Body 2019」拍攝美國運動員裸露的身體，突出肌肉線條，有份參與的Liz Instagram因而曾被網民攻擊，意指拍攝裸照，她以後要怎樣面自己的孩子。Liz的回應是：「我的小孩要是看到，會為他們的媽媽驕傲，而且會在一個不害怕面對自己身體的家庭中長大，為你不愛自己而感到抱歉。」這一段回應，引來2千多個讚好。

Liz Cambage 我行我素的作風吸引不少球迷。（Getty Images）

【Liz Cambage極限級性感照】（按圖放大）

一向我行我素的Liz，不管在場上還是生活都只展現真實的自己，除了衣著、行為大膽，籃球場上的她也無懼任何對手。

29歲的Liz在英國倫敦出生，由於父母離異，只得3個月大便隨母親移居澳洲，為澳洲國家隊成員，現效力WNBA球隊拉斯維加斯王牌，司職中鋒，身高達2.08米。籃球生涯中兩度贏得WNBL（澳洲女子籃球聯賽）總冠軍和1次最有價值球員。踏足WNBA後，3次入選全明星陣容、2018年最佳陣容和最佳表現球員（全季最高得分、籃板和助攻）。除此之外，Liz是奧運女籃史上第一位入樽球員，也世界上薪酬最高的球員。

2.08米的身高在籃下幾乎無人能擋，但Liz的腳步相當靈活華麗。（Getty Images）

【球場內外的Liz Cambage性感又迷人】（按圖放大）

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WNBA VS NBA？

去年Liz和NBA球員貝爾（Jordan Bell）在籃下單打的訓練影片，引起美國籃球圈一陣熱議。剛簽下騎士的貝爾和Liz正在禁區位置1On1練習，6呎8吋的貝爾站在Liz身邊就顯得格外「嬌小」，Liz接球後，靈活熟練的腳步耍得貝爾團團轉，沒有被這NBA球員的防守干擾到。

Liz曾當過5年DJ。（Getty Images）

顯然貝爾也有點輕敵沒有全力防守，但影片瘋傳後，不少網民表示沒有使出全力防守，對他來說是個錯誤，也認為WNBA球員證明質疑女籃球員能力的人是錯的。

Liz卻認為世界不斷將男籃和女籃比較，評價女生不比男生強，只是無謂，「我覺得要停止比較男籃和女籃，因為這是完全不同的兩件事。」

除了WNBA，Liz也打過WNBL和WCBA。（Getty Images）

「女籃，更多的是基本功、執行和細節，而男籃就是更多的技巧融入，這兩件事完全不同」，Liz在訪問時提到。

不管男、女，在籃球上一起打球都可以從對方身上感受和學習到不同的事，所以她不時會和NBA球員一起練球，例如掀起熱議的貝爾和JR史密夫（JR Smith）。

除了強悍的運動員形像，Liz也可以有女人味的一面。（Getty Images）

Liz代表澳洲出賽。（Getty Images）

單場53分 WNBA的最高得分

進步是每天追求的事，儘管Liz是2011年WNBA選秀榜眼，也是現時WNBA單場最高得分紀錄保持者。早在2018年，Liz在對陣紐約自由人時上場37分鐘，22射17中，其中包括16罰15中和三分球5射4中，以77%命中率攻入53分、10籃板、1抄截、2助攻和5封阻。這個看似是NBA頂級球星會寫下的數據，就出現在觀賞度向來被看低一線的WNBA場上。當時她才剛創下生涯新高的37分，轉眼在月尾就打破了WNBA紀錄。

女籃比男籃弱？她只認為沒有比較的必要，唯一重要的是相信自己。運動員要顧形象？她卻寧願跳出框框，成為一個「做自己」的榜樣。世界沒有所謂一定，反而有太多可能性，當做自己卻又面對「Haters」的批評，就像Liz一樣酷酷的回一句：「Zoom in on my ass and kiss it, Bye」，別多作糾纏。