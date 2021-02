女生自強︱連NBA球星也擋不住的女中豪傑　極限級性感照嫵媚動人

撰文: 張倩儀 最後更新日期: 2021-02-21 15:09

籃球,一項看來陽剛味重又對抗性強的運動,但並不代表那是男生的專利。 女生們不斷想證明自己能強悍也能嫵媚,Liz Cambage(Elizabeth Cambage)就是兩者兼備其中一位。

近日Liz宣布代言美國天后Rihanna的自家內衣品牌《Savage X Fenty》,更拍攝不少大尺度硬照,正符合Liz的反叛特色,世人認為女生不該做的事,她全都率性而行。在代言內衣品牌前,Liz就曾為《Playboy》拍攝露點寫真,也當了夜店DJ 5年,就是為了不被運動員三字綁手綁腳,將真實的自己呈現,無懼「Haters」。

《ESPN》出版的「Body 2019」拍攝美國運動員裸露的身體,突出肌肉線條,有份參與的Liz Instagram因而曾被網民攻擊,意指拍攝裸照,她以後要怎樣面自己的孩子。Liz的回應是:「我的小孩要是看到,會為他們的媽媽驕傲,而且會在一個不害怕面對自己身體的家庭中長大,為你不愛自己而感到抱歉。」這一段回應,引來2千多個讚好。

Liz Cambage 我行我素的作風吸引不少球迷。(Getty Images)

一向我行我素的Liz,不管在場上還是生活都只展現真實的自己,除了衣著、行為大膽,籃球場上的她也無懼任何對手。

29歲的Liz在英國倫敦出生,由於父母離異,只得3個月大便隨母親移居澳洲,為澳洲國家隊成員,現效力WNBA球隊拉斯維加斯王牌,司職中鋒,身高達2.08米。籃球生涯中兩度贏得WNBL(澳洲女子籃球聯賽)總冠軍和1次最有價值球員。踏足WNBA後,3次入選全明星陣容、2018年最佳陣容和最佳表現球員(全季最高得分、籃板和助攻)。除此之外,Liz是奧運女籃史上第一位入樽球員,也世界上薪酬最高的球員。

2.08米的身高在籃下幾乎無人能擋,但Liz的腳步相當靈活華麗。(Getty Images)

WNBA VS NBA?

去年Liz和NBA球員貝爾(Jordan Bell)在籃下單打的訓練影片,引起美國籃球圈一陣熱議。剛簽下騎士的貝爾和Liz正在禁區位置1On1練習,6呎8吋的貝爾站在Liz身邊就顯得格外「嬌小」,Liz接球後,靈活熟練的腳步耍得貝爾團團轉,沒有被這NBA球員的防守干擾到。

Liz曾當過5年DJ。(Getty Images)

顯然貝爾也有點輕敵沒有全力防守,但影片瘋傳後,不少網民表示沒有使出全力防守,對他來說是個錯誤,也認為WNBA球員證明質疑女籃球員能力的人是錯的。

Liz卻認為世界不斷將男籃和女籃比較,評價女生不比男生強,只是無謂,「我覺得要停止比較男籃和女籃,因為這是完全不同的兩件事。」

除了WNBA,Liz也打過WNBL和WCBA。(Getty Images)

「女籃,更多的是基本功、執行和細節,而男籃就是更多的技巧融入,這兩件事完全不同」,Liz在訪問時提到。

不管男、女,在籃球上一起打球都可以從對方身上感受和學習到不同的事,所以她不時會和NBA球員一起練球,例如掀起熱議的貝爾和JR史密夫(JR Smith)。

除了強悍的運動員形像,Liz也可以有女人味的一面。(Getty Images)

Liz代表澳洲出賽。(Getty Images)

單場53分 WNBA的最高得分

進步是每天追求的事,儘管Liz是2011年WNBA選秀榜眼,也是現時WNBA單場最高得分紀錄保持者。早在2018年,Liz在對陣紐約自由人時上場37分鐘,22射17中,其中包括16罰15中和三分球5射4中,以77%命中率攻入53分、10籃板、1抄截、2助攻和5封阻。這個看似是NBA頂級球星會寫下的數據,就出現在觀賞度向來被看低一線的WNBA場上。當時她才剛創下生涯新高的37分,轉眼在月尾就打破了WNBA紀錄。

女籃比男籃弱?她只認為沒有比較的必要,唯一重要的是相信自己。運動員要顧形象?她卻寧願跳出框框,成為一個「做自己」的榜樣。世界沒有所謂一定,反而有太多可能性,當做自己卻又面對「Haters」的批評,就像Liz一樣酷酷的回一句:「Zoom in on my ass and kiss it, Bye」,別多作糾纏。