【熊仔講經咩】爵士主角綠葉齊發亮　衝擊湖人無難度！

撰文： 梁民熊 Bear 最後更新日期： 2021-02-24 15:26

向來NBA西岸都是競爭激烈，傳統勁旅林立。 洛杉磯雙雄，金洲勇士等，均是傳統歸傳統，惟今季NBA差不多去到一大半，領先的是猶他爵士。 對於熊仔來講，一點也不意外。 文：梁民熊

實不相暪，上季西岸季後賽，熊仔已經預計爵士會爆冷入西決；可惜金塊成攔路虎，不過該系列賽打足7場，還有無數金球，已讓人回味無窮。今季爵士的成績會大躍進，至今25勝僅6負，究竟他們什麼葫蘆賣什麼藥呢？

1）高拔控制籃板得天下

爵士的主要防守力度來自內線的強大。（Getty Images）

《男兒當入樽》也有說過：「得籃板者得天下」。今季爵士的籃框守護神高拔（Rudy Gobert）就正正證明了這個道理。爵士的籃板排名以及高拔的個人防守籃板排名，暫時皆是全聯盟第一；即換句話說，基本上防守端的籃板，一個高拔就已經足以壟斷。

2）主力干尼（Mike Conley）今季回勇

上季干尼表現令球迷都大跌眼鏡，今季卻大反彈，三分球提升到平均每場2.8球，命中率亦高達41%，絕對足夠提升球隊外線火力。

爵士主力球員數據：

+ 8 + 8 + 8

分工對球隊來說相當重要。（Getty Images）

3）替補球員火力強大

如果要選今季NBA最佳第六人，熊仔一定會選爵士的卡拉臣（Jordan Clarkson）。

數據媲美主力球員，卡拉臣今季得分平均提升到18.2分，而且命中率達到45.6%，三分線上的表現更是大躍進，提升到場均3.2球，命中率亦有37.5%。替補名單中擁有一名如此凌厲的得分好手，成績想要差都很難。

今季爵士現以25勝6負在西岸排名第一。（Getty Images）

不過單看表面的數據，並不足以反映爵士的厲害之處，球隊內部結構的清晰分工才是重點。干尼（Mike Conley）和恩高斯（Joe Ingles） 負責組織進攻，米曹（Donovan Mitchell）、波班保丹奴域（Bogdan Bogdanović）和卡拉臣主要負責得分，最後就由高拔和萊斯奧尼爾（Royce O'Neale）主力防守的大任。

同場加映，現代NBA「買少見少」的內線球員（按圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

其中有恩高斯負責組織進攻。（Getty Images）

主要有三個原因讓他們表現變好。（Getty Images）

這樣一來，每一位上場的球員都能專注自己的工作，不會分神或消耗不必要的體力。就組軍結構而言，爵士有今日的成績，球隊的管理層功不可沒。只是唯一隱憂，如若內線高拔健康稍有差池，後備中鋒、年紀比較大的費華斯（Derrick Favors）難以替代高拔作用，然而更不好彩費華斯亦受傷，爵士的內線防守力定必大大削弱。

熊仔今季西岸全力支持猶他爵士，明天將會挑戰上季總冠軍湖人，相信現在爵士既狀態一定無問題，必勝！

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

梁民熊（Bear）介紹： 現役香港代表隊及甲一籃球運動員，曾參與多項海外及本地大型賽事，近年投身教練行列。希望透過文章分析及分享個人經驗，和大家「傾吓波計、講吓波經」。

梁民熊。（朱潤富攝）