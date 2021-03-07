NBA熱話｜重溫占士不懂的歷史　爵士代代有人才　打機實戰皆相宜

撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-03-07 03:59

NBA明星賽本來已成為過氣盛事，近年沒有話題性，豈料因勒邦占士（LeBron James）今年選人時開爵士玩笑，講了一句「我打機都唔會揀呢隊」而再起波瀾。 不過，世人毋需與無知的LBJ一般見識，爵士47年歷史上雖然未取過總冠軍，但有很多著名球員身披爵士球衣在NBA大放光芒，無論得分、籃板、助攻均能找到人選較占士生涯表現更好。本文精選25名不同年代的爵士球員，讓大家重溫他們的風采。

爵士隊成立於1974年，創隊之初球會選址路易西安那州的新奧爾良，由於新奧爾良有「爵士樂首都」的美譽，故球隊亦命名為新奧爾良爵士（New Orleans Jazz）。

創隊初期戰績雖然平平，但有兩位球員值得點評，一位是有「手槍」（Pistol Pete）之稱的創隊成員馬華域治（Pete Maravich），另一位是76年由湖人來投的射手古域治（Gail Goodrich）。二人都是籃球名人堂成員，馬華域治的7號球衣更是爵士首個榮休的號碼，可惜年代太久遠恕筆者未能找來有合法版權的相片，但這些前輩，年輕如占士也不能不認識。

爵士踏入80年代，先後得到了丹特利（Adrian Dantley）、格里夫（Darrell Griffith）和伊頓（Mark Eaton）三位猛將，漸漸由季後賽門外球隊變成能經常打入季後賽的球隊，這3名功勳球員在退役後，球衣號碼全部都獲爵士榮休，功勞獲肯定。自1984起，爵士更連續20年成功晉身季後賽。

1980年代爵士重點球員（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

爵士於84年和85年選秀分別得到史托頓（John Stockton）和卡爾馬龍（Karl Malone）兩位對球隊影響深遠的球員，已為90年代的輝煌打下了根基，但1988年迎來改變爵士一切的史隆（Jerry Sloan）教練，可謂是開啟球隊90年代盛世的關鍵。爵士在1997和98年兩度成為西岸冠軍（也是球會史上唯二分岸冠軍），殺入總決賽挑戰當時的王者公牛隊，雖然兩度力戰而敗，但表現絕對對得起江東父老。

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1990年代爵士重點球員（按圖放大）：

+ 11 + 11 + 11

隨着1998年爭標功敗垂成，爵士雖仍是NBA總冠軍的有力爭奪者，惟歲月不饒人，球隊於講究體力的NBA中感到心有餘而力不足。隨着「死光槍」漢拿錫（Jeff Hornacek）在2000年引退，往後3年馬龍和史托頓仍是爵士的核心，但已有心無力，二人合作了17年後，最後只有力帶領爵士殺入季後賽。

2003年後二人先後離隊，史隆教練即着手重建球隊，以擺脫爵士「老人院」之名。新時代的爵士，重點球員有來自俄羅斯的基利蘭高（Andrei Kirilenko）、來自活塞的奧古（Mehmet Okur）、來自騎士隊的保沙（Carlos Boozer）以及2005年新秀迪朗威廉斯（Deron Williams）。

2000年代爵士重點球員（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

由於2011年季後賽失利，加上保沙離隊，爵士內部風暴突然爆發，教練史隆與主將迪朗威廉斯不和，最後導致偉大的史隆教練閃電引退，迪朗威廉斯亦被交易至籃網，爵士再度進入重組期。球隊在2010年代的重點球員，計有簡達（Enes Kanter）、希活（Gordon Hayward）、盧比奧（Ricky Rubio）和艾謝菲遜（Al Jefferson）。

2010年代爵士重點球員（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

今季爵士表現突出，現時成為聯盟龍頭球隊，一眾亮眼球員如高拔（Rudy Gobert）、米曹（Donovan Mitchell）、費華斯（Derrick Favors）、干尼（Mike Conley）及恩高斯（Joe Ingles）等人相信不用多介紹。有輿論認為，米曹、高拔，以及新補選入明星賽大軍的老將干尼應該在明星賽盡情表現自己，向占士還以顏色。說不定下半季爵士繼續勇猛，挑戰湖人地位，代之成為西岸一哥甚至取得總冠軍。

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當代爵士主力成員（按圖放大）：