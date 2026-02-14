學界籃球精英賽｜馮氏孖妹領港同吞慘敗　意義超勝負圓滿中學生涯

校史首度晉身「NIKE全港學界精英籃球比賽」4強的港大同學會書院，挑戰力爭11連霸的協恩中學，以50分的差距不敵這支學界女籃班霸，周日（15日）轉戰季軍戰。

縱然大敗一場，港同「孖妹」馮卓伶及馮卓俐整個中學生涯中，為踏上精英賽的舞台而奮鬥，直至中六一年，港同相隔12年再戰學界籃球精英賽，更加踏上啟德的大舞台，對即將畢業的馮氏姊妹已是別具意義。

港大同學會書院相隔12年再戰精英賽，創校史首闖4強。（夏家朗攝）

在第二階段分組賽最後一輪，憑較佳得失分首名出線的港大同學會書院，8強以1分險勝永隆中學，校史首度晉身精英賽最後4強，挑戰學界女籃班霸協恩中學。

第一次在啟德體藝館出戰，甫登場的港同球員未站穩陣腳，加上協恩採取一貫的全場壓逼，第一節一度被拉開20分差距。港同逐漸適應環境及協恩的緊逼打法，第二節找到缺口，打出11：0的攻勢，激起全場港同支持者的氣氛。

協恩採取一貫的壓逼打法，港同過半場亦受不少壓力。（夏家朗攝）

港同不乏支持者。（夏家朗攝）

港同除了5名正選球員是中五、六的甲組球員，其他後備球員大多是初中生，調動空間不多，港同5名正選上陣時間至少25分鐘，當中隊長曾紫桐上陣33分鐘，第三節一度抽筋退下火線，面對球員上陣時間更平均的協恩，下半場體能分別更明顯，港同失誤次數增加，全場多達38次，協恩逐漸拉開比分。即使大局已定，港同眾將在場上更加歡容，陳鎧婷攻入三分球興奮慶祝，最後45：95不敵協恩，在場的支持者依然報以掌聲鼓勵。

港同球員漸漸享受精英賽的舞台。（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

港大同學會書院「孖妹」馮卓伶及馮卓俐這對港同「雙塔」肩負球隊攻守重任，兩人合共交出20分，佔全隊近半得分，身高近1.8米的兩人，給予對手不少壓力，是球隊防守的重要一環。

初次踏足啟德的舞台，馮氏孖妹直言與預期分別不大，即使球隊負協恩50分，表現依然不錯，「球隊第一節未太適應，加上不太集中，第二節慢慢拾回節奏，隊友們愈打愈放，開始享受賽事。我們賽前希望在進攻24秒內守住協恩，其中一次做到了，面對如此強勁的對手也有這種發揮，很高興。」

身高近1.8米的馮氏孖妹，是防守的重要一員。（夏家朗攝）

港同相隔12年再戰精英賽，馮卓伶及馮卓俐這對中六生第一次及最後一次出戰，能夠與一眾隊友踏足這大舞台，使「孖妹」的中學生涯變得圓滿，妹妹馮卓俐賽前認為，晉身4強已是肯定，她格外珍惜今次精英賽每場比賽。戰畢4強戰後，就算慘敗一場，能夠與合作多年的隊友並肩作戰，這意義遠超勝負。

「從我們中一起，打精英賽就是我們的目標，這是夢寐以求的舞台，來到中學最後一年終於如願以償，而且打入4強，與合作多年的隊友一同走到這一步，像是使我的中學生涯圓滿了，再沒有遺憾。就算輸波，我們也好好享受這舞台。」即將畢業的「港同雙塔」，希望今場讓師妹更有信心，就算面對強隊如協恩，也可發揮這種自己應有的水平。

第一次亦是最後一次打精英賽，馮氏孖妹完場後即與同學留影。（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

即使港同最後落敗50分，但半場與協恩打成均勢，教練許烜行認為比分預期以內，而他深信球隊具備與協恩周旋的能力，「我們球隊實力一向不錯，一眾正選有能力與協恩對抗，無奈是後備都是初中生，難免有差距，第二節都有段分數追得近，這已證明她們的能力，只不過未能緊咬比分。」

隊長曾紫桐、馮卓俐、馮卓伶即將畢業，港同來年將失去3名主力，許烜行盛讚3名主力在應付學業的同時，也抽不少時間訓練，努力為港同爭取佳績。港同周日（15日）與拔萃女書院爭季軍，許烜行直言沒想過輸第二場。

港同教練許烜行。（夏家朗攝）

學界籃球精英賽4強賽果（2月14日）



港大同學會書院 45：95 協恩中學

英華女學校 56：55 拔萃女書院

