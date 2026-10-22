NBA開鑼︱凱斯勒首秀10次入樽領湖人挫勇士　當錫與對手擦出火花

【NBA】洛杉磯湖人主場迎來2026／27 NBA球季揭幕戰，硬撼金州勇士。紫金軍團憑新加盟中鋒凱斯勒（Walker Kessler）上演完美首秀，加上當家球星當錫（Luka Doncic）全場斬獲28分，127：105擊敗勇士。



湖人季前從爵士換來中鋒凱斯勒，首戰即與當錫展現絕佳默契。勇士其後由球星居里（Stephen Curry）領軍回敬一波8：0攻勢反超前。首節後段雙方拉鋸，湖人以34：33微弱優勢領先。

凱斯勒湖人首秀表現出色，斬獲26分，投籃命中率100%。（Reuters）

當錫次節頻繁與勇士24歲「大齡新秀」倫蘭德保（Yaxel Lendeborg）言語衝突，後者因而被罰技術犯規，當錫在半場前最後一次進攻，中場線起手命中超遠距離3分，幫助湖人將比數擴大至66：52。

倫蘭德保今場與當錫頻繁對罵。（資料圖片／Reuters）

易邊後勇士進攻徹底「熄火」，湖人趁勢狂轟得分，將分差一舉擴大至34分，以102：68結束第3節。末節勇士傾力反撲單節狂得37分，惟分差過大無力回天，湖人最終以127：105勝出。凱斯勒12投全中，收穫26分、9籃板，當中包括10次入樽，成為繼1969年張伯倫（Wilt Chamberlain）後湖人首位單場以100%命中率出手至少12次的球員，單場10次入樽亦是隊史自2003年奧尼爾（Shaquille O'Neal）後首見。

NBA，湖人以127：105挫勇士。（Reuters）

倫蘭德保賽後不服，公然炮轟當錫：「親身經歷之後，看著他不斷抱怨和發牢騷，我對他徹底失望。然後裁判吹罰犯規，他居然還跟我擺出洋洋得意、自以為做了什麼大事的模樣。我以前非常尊重他，現在一切都變了。」當錫回應時直斥倫蘭德保「胡說八道」。