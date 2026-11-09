NBA｜拓荒者球員楊瀚森砍下雙雙　刷生涯新高成易建聯後中國第1人

【NBA】波特蘭拓荒者主場迎戰聖安東尼奧馬刺，最終以103：125吞下敗仗。不過，有「中國Jokic」封號的楊瀚森此役迎來生涯代表作。



由於羅拔威廉斯（Robert Williams III）休班，他獲得更多上場機會，全場出賽26分9秒，7投3中、三分球3投1中，罰球6中5，攻下12分、10籃板、1助攻及1偷波，完成NBA生涯首次雙雙。

拓荒者中國球員楊瀚森（中）高高躍起摘下籃板。（Getty Images）

楊瀚森此役一口氣刷新5項NBA生涯紀錄：

得分新高： 12分，超越此前9分。

籃板新高： 10個，打破此前5個。

首次雙雙： 生涯首度得分、籃板同時達雙位數。

出場時間新高： 26分9秒。

首次全場籃板王： 10個籃板高居全場第一。



值得一提的是，自2011年易建聯之後，楊瀚森成為首位在NBA比賽中拿下雙雙的中國球員，寫下相隔15年的新紀錄。雖然拓荒者最終不敵馬刺，但楊瀚森的表現無疑是此役最大亮點。從季初上場時間有限，甚至多次遭到DNP，到如今交出12分10籃板的成績，他正逐步爭取教練信任，也讓中國球迷對他的NBA前景增添更多期待。

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