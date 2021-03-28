修頓上演學界經典對碰　戴着口罩打着籃球　呼吸困難仍是享受

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-28 21:46

疫情下寂靜多時的修頓室內場，今日（28日）因一場「心回球場」邀請賽再度充滿人氣，賽事吸引逾700人入場，媲美一場真正學界賽，畢竟戲碼「復刻」近年拔萃男書院和英華書院的經典對決。 雖然英華舊生「YWOBA」第四節爆發，但終被男拔舊生「嘉多利山聯隊」以71：83擊敗，但相較比賽本身，球場上更有趣的是一種「新常態」。

記憶中上一次有球證、有觀眾的正式籃球賽事，已要追溯到疫情前。比賽下午4時半才展開，賽前半小時已有球迷在修頓門外等候，除了「餓波」，也因為除了過往「搣飛」的程序，還要登記個人資料，重重工序，令大堂人流更難疏通。

雖說是復刻學界王者對決，但更像是一個敘舊的場合。（張倩儀攝）

人潮魚貫進入久違的修頓球場，大家都守規矩、戴好口罩，但是到了激烈的比賽，場上球員由第一節戴好口罩，到不時用手整理；換邊之後，口罩已由鼻樑拉到人中，再拉到下巴。

口罩掉到下巴 移到眼睛 但還是要打籃球

今場最後「大爆發」，獨取27分的龍子傑坦言：「好像被人掩住嘴巴，所以想要拉開（口罩）……」梁嘉顯也說，明白防疫要緊，但就是難受：「不像以前可以輕輕鬆鬆打球，第一節已很不舒服，所以忍不住揭起透氣。」不過，就是再不舒服，也要打籃球吧。

球員們堅持不過一節，口罩就掉到下巴。（張倩儀攝）

這場比賽重現不少經典對決，如葉耀邦對上關洛賢。（張倩儀攝）

前男拔隊長楊睿騏直言，學界年代每年都會對英華，如今再與老對手碰頭，卻只能看到對方的上半臉；打波時要戴好口罩，有時非不為而是不能：「我本來想鏟進去，但一鏟，口罩就移位變成眼罩。」

楊睿騏笑說，很久沒有見過大家「移動」得那麼快。（張倩儀攝）

「復刻」學界經典對決的邀請賽精彩回顧（按圖放大）：

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雖然近日確診數字回落、甚至歸零，但開賽前，仍出現浸會大學學生確診的消息，邀請賽的主辦人梁國豪認為毋需過份擔心：「風險不會很大，我們已經做好了所有防疫措拖，大家都在有戴口罩的情況下作身體接觸。」他又認為，大家在多重限制下仍能完成賽事，已是為籃球盡了力：「有擔心過疫情下辦不辦得成（比賽），也擔心無人入場，才想辦一場比賽，加入新元素吸引球迷入場、也以實際行動支持球員。」