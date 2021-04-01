高比長女考入名校開心到跳起特別版波鞋贈慶　兩大名人Uncle祝賀

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-01 11:34

考入心水大學，父母必然感到高興，已故NBA傳奇球星高比拜仁長女Natalia，周二（30日）透過社交網站公布自己獲名校南加州大學取錄，高興得流下開心的眼淚，高比遺孀Vanessa直言：「爸爸也以你為榮」。

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）去年因為直升機失事，與二女兒Gianna在意外中身故，遺下妻子與3名女兒。意外發生超過一年，高比一家逐漸走出陰霾，如常生活，最近更傳來好消息。

高比長女Natalia透過個人Instagram公布獲南加州大學（University of Southern California）取錄，母親Vanessa亦上載一段影片，片中的Natalia十分雀躍，高興得流下喜悅的眼淚。

長女Natalia一圓模特兒夢 1.8米身高和美貌令經理人驚艷

Natalia Bryant after getting into USC. Amazing. 👏



💜💛 (via IG/VanessaBryant) pic.twitter.com/rDvUevqCtX — Complex Sports (@ComplexSports) March 30, 2021

女兒入讀名校，Vanessa當然為「寶貝囡」感到高興，而在天上的高比應該也會以愛女感到自豪，「Nani，我為你為榮，我知道爸爸一定有相同的感覺！你的努力沒有白費，你克服了難以想像的痛苦後取得成功，我希望爸爸及Gigi也在場分享這份喜悅，但我知道他們精神上與我們同在。」

高比長女Natalia穿上USC衣服及帽子，「笑到見牙唔見眼」。（Instagram截圖）

Vanessa為長女在家中舉行盛大的慶祝活動，在客房中放置上汽球，並為她設計一對以南加州大學配色的特別版黑曼巴球鞋，慶祝她踏入人生的另一階段，並寓意父親與她同在。

Vanessa為愛女特別設計一對黑曼巴的球鞋，寓意高比與女兒一同步入人生新一頁。（Instagram截圖）

Natalia及後上載一張身穿USC衣服及帽子的照片，臉上掛上燦爛的笑容，並配上「遲點見南加州大學，繼續努力！」

在Natalia的發文下，亦有兩名「Uncle」替Natalia感高興，一名是高比的親密戰友加素，另一名竟然是碧咸，「萬人迷」留言恭賀外，同時稱讚道這是努力換來的結果。

碧咸與加素兩名「叔叔」齊向Natalia道賀。（Instagram截圖）

Natalia擁有1.8米的高佻身材。（Instagram截圖）

Natalia也遺傳了媽媽Vanessa的美貌：（按圖放大）

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24個我們不能忘掉的Kobe時刻：（按圖進入）

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8句Kobe要我們謹記的話：（按圖進入）