NBA｜盤點米高佐敦6件經典戰袍　不只芝加哥公牛紅色球衣！

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-18 20:13

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）日前度過58歲生日，而且先前傳奇四分衛Tom Brady達到七冠成就，大帝就開玩笑的表示要復出，雖然只是祝賀Tom Brady之餘開的玩笑，但想必又讓大家非常想念那個場上英姿，今天就讓我們透過球衣來回顧佐敦的傳奇生涯吧！ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan） 【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載】

▼米高佐敦6件經典戰袍（點擊下圖率先看清👇👇👇）

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1. 生涯首秀 Michael Jordan Home Rookie Jersey

Jordan在1984年以第三順位加盟Chicago Bulls後就極為受到關注，才開啟職業生涯一個月便登上《Sports Illustrated》封面，標題更是極度推崇的寫上「一個明星的誕生」。

他在NBA的首場例行賽穿著公牛這件主場球衣迎戰華盛頓子彈（華盛頓巫師的前身），該場比賽砍下16分、6籃板、7助攻、2抄截、4封阻的全能數據，開啟他成神之路，在紀錄片《The Last Dance》播出後，生涯首場比賽的票根更拍賣至3.48萬美元的高價。

【米高佐敦6件經典戰袍】1. 生涯首秀 Michael Jordan Home Rookie Jersey （台灣mitchellandness官網圖片）

2. 首次參加明星賽 All Star Jersey

Jordan首場比賽就打出身手，而且新秀賽季就入選全明星賽正選，並以遠超新人表現的全能數據奪得最佳新秀獎項。首個賽季如此搶眼，吸引不少聯盟球星注目，「微笑刺客」Isiah Thomas聯合其他球員讓Jordan幾乎拿不到球，這個舉動埋下日後兩人不合的伏線，也讓Jordan穿著這件球衣參加的明星賽更加特別。

【米高佐敦6件經典戰袍】2. 首次參加明星賽 All Star Jersey（台灣mitchellandness官網圖片）

MJ生涯精彩回顧（按圖放大）：

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3. 首次參加灌籃大賽 Chicago Bulls Road Jersey

Jordan在1987和1988連奪兩屆入樽大賽冠軍，但他其實參加了三屆賽事，其中在1985年就是穿著這件球衣登場。雖然跟大家印象中的「罰球線灌籃」球衣不同，不過設計上明顯看出差異，也是相當值得大家收藏！

【米高佐敦6件經典戰袍】3. 首次參加灌籃大賽Chicago Bulls Road Jersey（台灣mitchellandness官網圖片）

4. 封神之戰與第一冠 Chicago Bulls Road Jersey

1990/1991賽季，Jordan例行賽平均每場得31.5分、6個籃板和5.5次助攻，更獲得生涯第二度MVP。這個賽季他帶領公牛打出61勝21負的戰績，該年也因為聯盟祭出「惡意犯規」的新規則，讓「壞孩子軍團」活塞無法再用以前的方式來防守Jordan，讓Jordan發揮更順利，最後帶領公牛以4：0奪下第一冠。

除了奪下第一冠時穿上這件球衣以外，Jordan對塞爾特人那場「封神之戰」，也是穿著這件球衣。當時Jordan僅是NBA第二個賽季，季後賽第一輪就遇上有「大鳥」布特Larry Bird的塞爾特人。面對強敵，他仍在第二場比賽獨得63分，創下季後賽單場最高得分的歷史紀錄，Larry Bird於賽後記者會說出那句知名評論：「今晚……是上帝化身為米高佐敦。」

【米高佐敦6件經典戰袍】4. 封神之戰與第一冠 Chicago Bulls Road Jersey（台灣mitchellandness官網圖片）

5. 1992美國夢幻隊 Dream Team USA Jersey

Jordan打過兩次奧運，兩次皆獲得金牌，不過最為經典的還是集結布特（Larry Bird）、大衛羅賓遜（David Robinson）、「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、伊榮（Patrick Ewing）、巴克利（Charles Barkley）、柏賓（Scottie Pippen）、馬龍（Karl Malone）、史托頓（John Stockton）夢幻陣容的1992年美國隊。

雖然後來的美國隊有時都被稱為夢幻隊，不過要提起最夢幻陣容的，還是1992年的美一屆，因此該年的球衣和練習衣都仍然是球迷們的收藏最愛之一。

【米高佐敦6件經典戰袍】5. 1992美國夢幻隊 Dream Team USA Jersey（台灣mitchellandness官網圖片）

6. Flu Game與第六冠 Chicago Bulls Final Jersey

歷經了父親過世、退休跑去打棒球等等事件後，Jordan重回NBA一開始並不順利，不過他憑着永不放棄的超強意志力，最終在1995/1996賽季重返榮耀，隨後在1996/1997賽季的總冠軍賽中公牛遭遇爵士，在關鍵的第五戰前Jordan食物中毒導致發燒脫水，但他仍然堅持上場44分鐘，奪下38分7籃板、5助攻、3抄截的成績，成功擊退爵士。

賽後Jordan只靠柏賓攙扶才能走下場的畫面，成為這場「Flu Game」最經典一幕。這個賽季奪冠後，公牛隊流言四起，最後Jordan宣布續約一年，並且稱下一賽季為「Last Dance」，最後Jordan艱困的帶領公牛殺進總冠軍賽，並且在Game 6穿上這款球衣投進那球後來被稱為「Last Shot」的關鍵逆轉，結束他傳奇的職業生涯。

【米高佐敦6件經典戰袍】6. Flu Game與第六冠 Chicago Bulls Final Jersey（GQ Shop官網圖片）

《The Last Dance》金句：

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：不只是紅色球衣經典！盤點 6 件陪伴 Michael Jordan 「成神之路」戰袍，每件背後都是一個故事！】