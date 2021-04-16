【NBA】艾德烈治因心律不正宣布即時退役　奪冠最後探戈無言收場

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-16 13:27

早前剛加盟布魯克林籃網的大前鋒艾德列治，希望在生涯黃昏爭取一隻冠軍指環，可惜計劃卻跟不上改變，這名35歲的老將突然發文宣布因心律不正問題而退役，無奈地為15年的NBA生涯劃上句號。

杜蘭特﹑K艾榮及夏登組成的籃網「三巨頭」，早前加上比歷克格芬（Blake Griffin）及艾德列治（LeMarcus Aldridge）兩名渴望衝擊冠軍指環的「30+」球員，組成衝冠「五星戰隊」。

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即使被視作「抱團」，格芬與艾德列治一於少理，有兩大「全明星」球員加盟的籃網，隨即成為今季的奪標大熱之一。35歲的艾德列治僅為籃網披甲5場後，突然宣布退役，這消息震驚NBA球圈。

艾德列治在生涯黃昏加盟籃網，希望一圓奪得冠軍指環的心願。（資料圖片／Getty Images）

艾德列治聲明中透露，美國時間周日（11日）出戰對湖人一仗時，感到心跳有異常，而情況在比賽後漸趨嚴重，使他十分擔心，並指「這是人生中最恐怖的經驗」，及後艾德列治向球隊報告，同時隨即前往醫院接受檢查。

艾德列治周日出戰鬥湖人一仗時，感到心跳異常，最終亦成為生涯最後一仗。（Getty Images）

為了身體健康著想，艾德列治決定忍痛離開球圈，結束15年的NBA生涯，而在湖人身上取得的12分，就是艾德列治在NBA的謝幕戰。

該名老將感激籃球為他人生帶來的改變，每一個時刻他也希望記住。他先感謝拓荒者當年給予他機會，選秀中將他將進NBA，及後亦有感謝馬刺及籃網，並對未能為籃網貢獻而感到遺憾。

人生在世，退役一天突然來臨，艾德列治在文尾特別提醒大家要活在當下，所以希望大家享受每一天。

艾德列治透過社交網站宣布突然退役，並感激籃球對他人生的改變。（Twitter截圖）

15年職業生涯，艾德列治曾效力拓荒者﹑馬刺及籃網3支球隊，2006年以選秀「榜眼」身份被公牛選中，隨即被交易至波特蘭拓荒者，開展其NBA生涯。艾德列治在拓荒者愈打愈好，奠定聯盟頂級大前鋒的地位，其後與羅爾（Brandon Roy）搭檔，外界對拓荒者寄予厚望，可惜天意弄人，羅爾一直受傷患所困，艾德列治一人未能撐起球隊。

艾德列治在拓荒者效力9個球季，奠定頂級內線球員的地位。（資料圖片／Getty Images）

冠軍指環，相信是每個NBA球員的夢想，艾德列治為此在2015年加盟馬刺，與鄧肯（Tim Duncan）﹑柏加（Tony Parker）及真路比利（Manu Ginobili）合作，剛好遇上馬刺改朝換代，鄧肯退役後由尼納特（Kawhi Leonard）擔大旗，艾德列治則成為重建的主將之一。

艾德列治生涯傷患不算多，但他身邊的隊友「老是常受傷」，尼納特隨後與馬刺鬧翻，球隊再度換班，艾德列治及後與迪洛桑合作，可惜馬刺更在去季未能打入季後賽，連續20年躋身季後賽的紀錄告一段落。

艾德列治為了追逐總冠軍，其後加盟馬刺，可惜未竟全功。（資料圖片／Getty Images）

原先希望在籃網一圓總冠軍夢的艾德列治，卻以一個無奈又無言的結局，與NBA生涯匆匆說再見。倘若籃網最終順利奪冠，他也可以得到一枚指環，當然意義與親自落場拿下的冠軍相距甚遠，至少是隊友們送給艾德列治最好的一份退休禮物。

倘若籃網奪冠的話，艾德列治也可收穫冠軍指環，必定是他最佳的退休禮物。（Getty Images）

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