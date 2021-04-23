NBA選秀大熱Terrence Clarke車禍離世　剛與占士經理人簽約

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-23 15:22

「今日唔知聽日事」。 昨天剛與占士（LeBron James）經理人公司Klutch Sports Group簽約的19歲籃球員Terrence Clarke今日（23日）因車禍與世長辭。

據美國媒體消息，原為2021年NBA選秀大熱，現效力NCAA球隊肯塔基大學（Kentucky），19歲的Terrence Clarke下午與前隊友BJ Boston於洛杉磯完成訓練，在回家的途中以「極高速行駛」（at a very high rate of speed），期後衝向紅燈發生車禍，不幸離世，然而前隊友BJ Boston仍未有消息。

NCAA平均上陣28.6分鐘，取得9.6分、2.6籃柀、2助攻。（Getty Images）

原為2021年NBA選秀大熱，一場車禍讓他籃球路和人生都在19歲這刻停下來。（Getty Images）

Terrence Clarke在NCAA場均28.6分鐘，能交出9.6分、2.6籃板和2助攻，雖然未達球星級表現但由於備有天賦和身體素質，球探一度預測會在前十四順位被選中。看中其潛力的還有占士的經理人公司，昨日才剛完成合約儀式，準備展開籃球的下一個階段，只是在此之前，Terrence Clark就不幸離開。

對於本擁有大好前程的年輕人突然消逝，經理人Rich Paul表示悲痛，「非常悲痛及震驚。Terrence是非常努力及出眾的年輕人，他很有活力，也準備好去達成他的NBA夢想。我們對Terrence及其家人表示深切哀悼。」NBA球星米曹（Donovan Mitchell）也在Twitter對這位新星離開表示哀痛。