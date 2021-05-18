【籃球銀牌賽】初級組最早8月街場開賽　甲組仍為未知之數

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-18 19:26

香港籃球因疫情停滯多時，早前香港籃球總會終在官網發布有關復賽公告，將先在街場舉辦男、女子初級組銀牌賽。對於尚未有消息的甲組賽事，籃總總幹事朱春生表示：「甲組打街場要看球隊意願。」

籃總於5月14日公布「由於疫情漸趨穩定及香港籃球比賽停辦已久」，總會將會試行在室外場地舉辦男、女子初級組銀牌賽，並將於6-8星期後舉行。

籃總自去年三度煞停工商盃賽事，最後更因為疫情嚴峻而取消賽事。籃總比賽一直受制口罩令和限聚令，未能在室內重啟賽事，因此決定嘗試把賽事移師街場，初級組銀牌賽成為繼大專盃後，另一個在室外舉辦的籃球賽事。

甲一若要在街場復賽需看球隊意願。（張倩儀攝）

朱春生表示初級組銀牌將會在球隊報名後的6-8星期開賽。（張倩儀攝）

現時籃總開放初級組（男、女子乙組）球隊報名，預計在完成報名後的6-8星期，大約8月開賽，時間主要為平日的晚上和周末，朱春生解說：「我們要看有沒有球隊反對，沒有就定日子抽籤，再定賽程。」

甲組方面，朱春生希望先舉辦初級組「看情況」，不打室內是因為不想球員戴口罩打比賽，「甲組打街場就要看球隊意願。」他形容若要按照以往甲組規格復賽，仍要待康文署容許在室內場不戴口罩的情況下才能開賽，現時男、女子甲組賽事仍是未知之數。

受制於口罩令和限聚令未能照以往的比賽規格舉行。（張倩儀攝）

初級組銀牌賽場地方面尚未決定，籃總首選為修頓室外場，其次再考慮沙田馬場的「波地」籃球場。

由於修頓室外場屬公眾場所，觀眾人流和防疫措施的執行都有一定困難，朱春生認為要靠球迷自律：「我們不可以限制人入場，露天場只能勸喻方式或劃分區域，讓球迷在外面看，希望觀眾可以遵守政府規定。」防疫措施仍在考慮階段，未知要否球員做檢測，但表示會要求比賽球證和後備席戴口罩、安排座位的距離分隔等。

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