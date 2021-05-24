NBA季後賽丨崔楊格拋投絕殺全力爭勝　打出人生首次季後賽雙雙

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-24 16:24

NBA進入季後賽階段，各隊愈見「落力」為爭奪每場的勝利打入下一階段。 今日（24日）生涯首次打入季後賽的崔楊格（Trae Young），憑最後0.9秒的「Floater」（拋投）拿下首勝，成為繼占士（LeBron James）後史上第2個季後賽首戰交出至少30分、10助攻和5籃板的球員。

東岸第四的紐約人主場迎戰第五位的鷹隊，兩隊在前三節都未能拋離對手，直到第四節。比賽只剩9.8秒，兩隊打成105：105平手，鷹隊獲發球權，崔楊格在後場接球，棄用單擋一人之力「扭過」三個防守者，一記拋投了攻入關鍵的2分，時間只剩0.9秒，終以107：105了結第一場混戰。

崔楊格拿下人生第一場季後賽勝仗。（Getty Images）

崔楊格全場23射11中，包括9罰全中，轟入32分再交出10助攻和7籃板，成為繼占士後史上第二位生涯首戰季後賽就交出至少30分、10助攻和5籃板的球員。

完成絕殺後只剩0.9秒。（Getty Images）

用行動回應Haters。（Getty Images）

「能夠讓觀眾們變安靜實在太好了，這裏是紐約麥迪遜廣場花園，每個人都在對我大叫『Fuxk You』。」賽後崔楊格格外興奮，因為在拋投絕殺後，他舉起食指放在咀巴前示意觀眾「收聲」，此時全場雅雀無聲：「當你正在狀態之中，每個都想罵你，行動作出回應，讓保們安靜太有趣了，想想下次還可以怎樣罵我吧。」

入球後示意紐約人球迷閉咀。（Getty Images）

絕殺期間的搞笑小插曲：（按圖放大）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

！西岸常規賽最終排名！（按圖放大）

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