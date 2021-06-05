NBA季後賽丨尼納特率快艇逆境掙扎成功　主場迎戰獨行俠「搶七」

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-05 18:34

NBA季後賽快艇本以場數2：3落後，今日（5日）作客達拉斯獨行俠憑尼納特（Kawhi Leonard）神勇轟下45分扳回一城。 過去6場兩隊都只能在作客時贏球，現時以3：3平手，下場「搶七」會不會就由作客的獨行俠拿下？

場數3：2領先的獨行俠「叫糊」，但主場迎戰快艇卻沒有東道主的優勢，上半場一度拉鋸，下半場更被對手「食住上」。對快艇來說，今場背水一戰，只要一從手就會提早完季，但尼納特萬般不願意：「我現在絕對不想回家，如果不想打包，那我就必須全力贏得這場比賽。」

尼納特獨挑大樑，率快艇再下一城。（Getty Images）

用行動說話，尼納特全場轟下45分，下半場全力射入29分，拋開比數。絕地一戰，尼納特無懼對手，除了強勢殺入內線，在外線也有適時發炮，在保羅佐治（Paul Geroge）失準時撐住球隊。最後三分鐘，尼納特看着當錫（Luka Doncic）來打，和其對位更在他身上運取5分，配合保羅佐治手感回溫的7分，快艇以104：97小勝，臨崖勒馬。

尼納特無懼當錫的防守，連拿下5分。（Getty Images）

當錫雖然獨轟29分，但卻未能拿下關鍵勝利。（Getty Images）

尼納特全場交出45分、6籃板和3助攻，成炫史上第4位在球隊面臨淘汰戰時單場能拿下45分並命中率達7成的球員。但比起紀錄，尼納特最在乎的就是球隊成績，「我今年努力不讓當錫輕鬆出手，因為他很出色，這是我唯一能做的。」當錫今場打出29分、11助攻和8籃板，但卻未能順利「食糊」：「他完全摧毀了我們。」

過去6場，兩隊都只能在作客時贏球，下場賽事將會回到洛杉磯主場，場數3：3平手一戰定生死，不知道是獨行俠延續「作客優勢」還是快艇找回主場的感覺？

保羅佐治也忍不住大讚尼納特的強勢，助球隊集中在場上。（Getty Images）

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