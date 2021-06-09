NBA︱祖傑奪常規賽MVP創紀錄　金塊眼光加耐性孕育最出乎意料王者

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-09 12:55

6年前，當丹佛金塊在NBA選秀次輪以第41位選中祖傑（Nikola Jokić），沒有多少人留意到這個高大的小胖子，畢竟他在歐洲打球的數據並不亮眼，加上一身有點鬆垮垮的肉肉，怎看也不似是頂級籃球員。 NBA從來都是精英俱樂部，最有值價球員不是狀元也大都是選秀前十位球員奪得，第15位的拿殊和艾迪杜高普，已是常規賽MVP最低排名紀錄。今天這個紀錄，由曾經看似最不可能的祖傑打破。

「老實說，我以前連打NBA也沒想過。我在家鄉開始打籃球時，目標是到歐洲職業聯賽（EuroLeague）打球，因為那是最接近我家的頂級聯賽。」祖傑成為今屆NBA常規賽最有價值球員後說，「我可以在塞爾維亞一些大球會打波，然後一路打上去，但當丹佛金塊選中我，那是個讓我成為NBA球員的機會。」

加入NBA 6個年頭，一躍成為MVP，得獎後他保持謙遜，「那是個巨大成就，但並非我一個人可以做到，而是靠整個金塊組織每一個人的努力所得的個人獎項。」的而且確，他有今天成就，金塊居功至偉。有誰料到一個曾經每天喝下3公升可樂，連一下掌上壓也做不到的肥仔，可以大變身當上冠絕聯盟的第一人？

連金塊本身，可能也意想不到。

小時候的祖傑。（Twitter）

仔大十八變，如今祖傑體能冠絕NBA。（Getty Images）

遇上改變一生的伯樂

金塊之前，首先全賴一手發掘他出來的經理人拉斯拿度域（Misko Raznatovic）。退役後轉型當球員經理人的他，某天如常揭開塞爾維亞體育版時，少年籃球聯賽的比數吸引他注意：一個年輕球員的數據看似打錯字般誇張，是他從未聽過的陌生名字，他旗下球探也不知是誰，於是派出那個球探直接找上祖傑的家人，「可能是我生涯第一次那樣做。」

找上祖傑真人，卻發現他的體格不太妥當，將他送到貝爾格萊德球隊Mega Basket，計劃慢慢訓練他。第一個月祖傑要獨自操練，教練米路積域（Dejan Milojevic）當時認為他未預備好，誰知祖傑進步神速，一個月後已開始為球隊上陣。在拉斯拿度域穿針引線下，金塊預定在選秀次輪揀選祖傑。

金塊籃球事務總監干諾利（Tim Connelly）稱，「那是如此不準確的科學。祖傑當時的職業數據並不突出，當然體型也很易令人質疑。」他笑言，「如果我早知他如此厲害，便會早一點選上他，不會等到第41位。」2014年選秀，金塊第一個揀中的是第一輪16位的紐傑，祖傑只是球隊所選的第三個球員。

全靠祖傑身邊這位名叫拉斯拿度域的叔叔，NBA才會有一個如此出色的球員。（Instagram@MiskoRaznatovic）

▼ ▼ ▼祖傑進化史 ▼ ▼ ▼

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最後一罐可樂

千辛萬苦來到金塊，才是更大難題的開端。跟大家一樣，金塊團隊一看到祖傑一身肉肉，不禁眉頭一皺，體能教練希斯（Steve Hess）更放下狠話：「如果我再看到他飲可樂，我會用鉛筆插他眼睛。」乘坐到丹佛的飛機上，祖傑喝下最後一罐可樂。

丹佛的體能教練和營養師雙管齊下狂操祖傑，球季開始之前，他短短3個月內已減去30磅。祖傑一天要吃足6餐，「吞吐量」依然瘋狂，只是食物類別大有不同——戒掉甜食糖果，改吃營養豐富的三文魚、芋頭、雞肉、牛扒、沙律和雞蛋。

現在他比選秀時的250磅，還要重多30磅，身型卻不覺有大變化，全因脂肪已轉化為肌肉。上季疫情期間，他將自己一張脫去上衣的照片，傳予干諾利，後者接受電台訪問時驚呼「他竟然有腹肌，我從未看過他有腹肌」，十分搞笑。

祖傑眾望所歸榮登今屆NBA常規賽MVP。（Getty Images）

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高票當選MVP

祖傑如今已非昔日那個一下掌上壓也做不到的肥仔，今季創下生涯新高的平均每場26.4分、8.3次助攻和10.8個籃板，在球隊3個後衛受傷下，領金塊晉身西岸準決賽。他不單是NBA最佳內線球員之一，還以高票當選MVP。他亦是繼奧尼爾在2000年之後，首位當選MVP的中鋒球員。

他在101張體育記者選票中，獲得91張首名選票，共得971分，力壓76人的艾比迪和勇士射手居里獲勝。艾比迪得到586分排第二，第三位的居里得453分。祖傑不止表現突出，今季更打足72場常規賽，體能驚人。這個被疫情縮短的賽季，全聯盟只有11個球員做到。

祖傑的故事不單再次證明，所有肥仔都是「潛力股」，同時亦是一個就算被天下人看不起，只要肯努力，一樣也能夠捱到出頭天的勵志故事。不如由今天開始，為自己努力一點。

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